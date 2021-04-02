Кулеба раскрыл детали разговора Зеленского и Байдена

Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре Байдена и Зеленского / УНИАН

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена инициировала американская сторона.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, телефонный разговор президентов состоялся в выходной день в США.

"Соединенные Штаты знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная, но это было решение именно американской стороны разговаривать сегодня. Хочу подчеркнуть, что сегодня в США выходной день и несмотря на это, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину", - сказал Кулеба в программе Свобода слова с Савиком Шустером.

Министр добавил, что Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать Украину на фоне агрессивных действий со стороны Российской Федерации.

По словам Кулебы, Украина выступает исключительно за мирное урегулирование ситуации, которая сложилась из-за стягивание российских войск к восточной границе.

Читайте такжеЗеленский высказался о разговоре с Байденом

Кулеба рассказал, что последние несколько недель Украина наблюдает системную дезинформационную кампанию России.

"Задачой является распространять тезис о том, что это Украина готовится к эскалации, к провокациям, и Россия действует в ответ, предотвращая эти намерения. Я хочу совершенно официально заверить, что это фейк, никаких подобных намерений у Украины нет. И Украина стремится к мирному урегулированию", - сказал глава МИД.

Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред: