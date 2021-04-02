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Кулеба раскрыл детали разговора Зеленского и Байдена

2 апреля 2021, 22:27
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Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать Украину на фоне агрессивных действий России.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре Байдена и Зеленского / УНИАН

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена инициировала американская сторона.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, телефонный разговор президентов состоялся в выходной день в США.

"Соединенные Штаты знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная, но это было решение именно американской стороны разговаривать сегодня. Хочу подчеркнуть, что сегодня в США выходной день и несмотря на это, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину", - сказал Кулеба в программе Свобода слова с Савиком Шустером.

Министр добавил, что Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать Украину на фоне агрессивных действий со стороны Российской Федерации.

По словам Кулебы, Украина выступает исключительно за мирное урегулирование ситуации, которая сложилась из-за стягивание российских войск к восточной границе.

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Кулеба рассказал, что последние несколько недель Украина наблюдает системную дезинформационную кампанию России.

"Задачой является распространять тезис о том, что это Украина готовится к эскалации, к провокациям, и Россия действует в ответ, предотвращая эти намерения. Я хочу совершенно официально заверить, что это фейк, никаких подобных намерений у Украины нет. И Украина стремится к мирному урегулированию", - сказал глава МИД.

Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

  • Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
  • По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
  • В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
  • Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.

Владимир Зеленский МИД Украины Джо Байден Дмитрий Кулеба
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