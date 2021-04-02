Разговор Зеленского и Байдена: Ермак высказался о противниках

По словам Ермака, Байден ждет возможности снова посетить Украину.
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Ермак в своем сообщении в Facebook передал приветствия всем, кто придумывал теории заговора и разгонял фейковые новости из-за разговора двух лидеров.
Ермак отметил, что недавно говорил, что разговор Зеленского и Байдена состоится в ближайшее время и пожелал продуктивного дня оппонентам, "которым теперь придется придумывать новые теории заговора и разгонять новые фейковые новости".
"Не захлебнитесь от злости все, кто пережевывал эту тему", – добавил глава ОП.
По словам Ермака, Байден ждет возможности снова посетить Украину.
"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", – отметил Андрей Ермак.
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Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
- Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
- По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
- В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.