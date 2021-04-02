Разговор Зеленского и Байдена: Ермак высказался о противниках

Ермак раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Ермак в своем сообщении в Facebook передал приветствия всем, кто придумывал теории заговора и разгонял фейковые новости из-за разговора двух лидеров.

Ермак отметил, что недавно говорил, что разговор Зеленского и Байдена состоится в ближайшее время и пожелал продуктивного дня оппонентам, "которым теперь придется придумывать новые теории заговора и разгонять новые фейковые новости".

"Не захлебнитесь от злости все, кто пережевывал эту тему", – добавил глава ОП.

По словам Ермака, Байден ждет возможности снова посетить Украину.

"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", – отметил Андрей Ермак.

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