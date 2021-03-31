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Ермак на посту главы ОП заработал больше, чем Зеленский

31 марта 2021, 22:37
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Глава ОП Андрей Ермак задекларировал кредит в Альфа-Банке на сумму более 3 миллионов гривен.

Ермак
Согласно декларации, у Ермака один автомобиль и одна квартира / УНИАН

Зарплата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака за 2020 год составила 444 тысячи 539 гривен. У него один автомобиль, одна квартира и кредит на сумму 3 миллиона 328 тысяч 412 гривен. Также чиновник задекларировал 30 тысяч гривен от сотрудничества с компаниями, указано в его декларации, опубликованной НАПК.

Доходы Ермака

Руководитель ОП Андрей Ермак заработал 444 539 гривен на своем посту. Также он получил 30 тысяч гривен доходов от сотрудничества с компаниями.

Денежные средства

Чиновник зарегистрировал 152 тысячи долларов, 50 тысяч евро и 580 гривен наличными, а также около 10 миллионов гривен на счетах в банках.

Недвижимость главы ОП

Андрей Ермак задекларировал квартиру площадью 107 кв.м, стоимость которой оценивается в 3,5 миллиона гривен. Другой недвижимости, согласно документу, у чиновника нет.

Средства передвижения

В марте 2020 года Ермак купил автомобиль Mercedes-Benz S 350. Стоимость автотранспортного средства оценивается в 2 миллиона 972 тысяч 776 гривен.

Кредитные средства

Ермак задекларировал кредит в Альфа-Банке на сумму в 3 миллиона 328 тысяч 387 гривен. Согласно данным в декларации, ему нужно выплатить еще 2 миллиона 643 тысячи 412 гривен долга.Читайте такжеПосадки за ложь в е-декларациях: у Зеленского объявили о важном решении

Декларация Владимира Зеленского и его семьи

Доходы семьи президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год составили более 22 миллионов гривен. Примечательно, зарплата Зеленского на посту президента – 336 тысяч гривен.

Электронное декларирование в Украине

  • Верховная Рада 15 марта 2016 года приняла закон об электронном декларировании доходов и имущества госслужащих. В августе система е-декларирования заработала. Закон требовали принять США, ЕС, МВФ, ЕБРР и Всемирный банк. Политики и чиновники каждый год должны отчитываться о своем имуществе и доходах.
  • Конституционный суд 27 октября прошлого года отменил уголовную ответственность за внесение недостоверной информации в электронные декларации. Суд де-факто признал незаконным электронное декларирование в Украине и запретил работу Национального агентства по предупреждению коррупции.
  • Верховная Рада 4 декабря восстановила антикоррупционное законодательство, однако теперь уголовная ответственность предполагает штрафы и ограничение свободы на срок до 2 лет.

НАПК электронное декларирование новости Украины Андрей Ермак
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