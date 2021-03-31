Госдача, жилье в Крыму и драгоценности: Зеленские показали декларации

Зеленские задекларировали доходов за год на сумму более 22 млн грн / instagram.com/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская задекларировали доходы за прошлый год на сумму более 22 миллионов гривен. Зарплата главы государства составила 336 тысяч гривен, его жены – 952 тысячи гривен, полученных в ООО Квартал 95. Супруги получили доход от сдачи имущества Квартала в аренду на сумму в 2,4 миллиона гривен, следует из деклараций, опубликованных на сайте НАПК.

Недвижимость семьи президента

Президент Зеленский владеет в Киеве квартирами и паркоместами, еще одна квартира в совместной собственности с женой. Гарант задекларировал также свое проживание в государственной даче в Конча-Заспе. Елена Зеленская владеет жильем в оккупированной россиянами Ялте.

В собственности Зеленских также квартира в Великобритании более 90 кв.м. С 2015 года они пользуются поместьем в Италии, стоимость которого – более 88 миллионов гривен.

Драгоценности

Гарант внес в декларацию наручные часы Rolex, Breguet, Tag Heuer. Супруга задекларировала серьги и кольца с бриллиантами Graff, а также наручные часы Breguet и Bovet.

Средства передвижения

Владимир Зеленский владеет авто Range Rover 2016 года, его супруга – Mercedes-Benz модели S 500 4 Matic 2014 года выпуска.

Ценные бумаги

Семья Зеленских задекларировала облигации на сумму более чем 5 миллионов гривен. Елена Зеленская – бенефициар компаний San Tommaso S.R.L, Film Heritage, Aldorante Limited. Они зарегистрированы в Италии, Белизе и на Кипре.

У президента есть патенты на различные модели, изобретения и торговые марки.

Банковские счета

На счетах в банках у Зеленских 4,7 миллионов гривен, более 125 тысяч долларов США, а также более 10 тысяч евро.

Электронное декларирование в Украине