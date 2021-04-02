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Западные СМИ узнали, когда Зеленский впервые поговорит с Байденом

2 апреля 2021, 16:57
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Разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, узнало издание Politico.

Журналисты выяснили, что Зеленский в пятницу поговорит с Байденом
Владимир Зеленский в пятницу поговорит с Джо Байденом, выяснили журналисты / president.gov.ua

Президент США Джо Байден скоро проведет первый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Беседа состоится в пятницу, 2 апреля, сообщает американское издание Politico со ссылкой на сведения источников, которые знают о запланированном звонке.

По его данным, разговор был запланирован на утро по Вашингтону (в Киеве на семь часов больше – Ред.).

"...разговор пройдет на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины, что встревожило американских и украинских чиновников", – отмечается в материале.

Напомним, Джо Байден возглавил США в начале 2021 года, его инаугурация прошла 20 января, и с тех пор он ни разу не общался с Владимиром Зеленским, который стал президентом в 2019-м.

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент говорил, что американская сторона ожидает от Киева правильных реформ, которые приведут к успеху. По его словам, телефонный звонок должен быть подкреплен действиями.

Конфликт в Украине и агрессия России – новые важные факты

На части востока Украины в конце марта ситуация обострилась, в результате обстрела, который осуществили пророссийские боевики, погибли четверо украинских военнослужащих.

Украинская сторона 31 марта на заседании Трехсторонней контактной группы для урегулирования ситуации на Донбассе предложил представителям РФ с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, однако они отвергли инициативу.

Ранее в зоне конфликта не раз вводили режим тишины, однако враг его нарушал.

Главнокомандующий Вооруженных сил украинского государства Руслан Хомчак сказал, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает войска со всей своей территории к восточным границам нашей страны.

По словам Владимира Зеленского, российская сторона "играет мышцами" в том числе для того, чтобы создать атмосферу давления во время переговоров насчет Донбасса.

Агрессия России на Донбассе

  • В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
  • В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Владимир Зеленский Джо Байден
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