В Госдепе признались, почему Байден не звонит Зеленскому и выдвинули условие

Вашингтон требует от Зеленского выполнения своих обещаний украинскому народу.
Президент США Джо Байден вступил в должность 20 января, но до сих пор не пообщался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как "звонок должен быть подкреплен действиями".
"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", – цитирует Голос Америки заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.
Кент допустил, что разговор Байдена с Зеленским состоится в ближайшее время. При этом в Вашингтоне озвучили условия для телефонного разговора Байдена и Зеленского.
"Я бы сказал, что самое главное – это чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу, ведь именно они его выбрали", – уточнил представитель Госдепа.
Почему Байден не звонит Зеленскому: версии
- The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому. Новая администрация США затягивает с организацией первого разговора лидеров двух стран, пытаясь побудить Зеленского бороться с коррупцией в Украине.
- Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса выдвинул свою версию, почему Байден до сих пор не созвонился с Владимиром Зеленским. По его словам, демократы, в отличие от Трампа, слишком хорошо осведомлены о ситуации в Украине, потому у Киева в этот раз "включить дурочку" не получится.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил американским СМИ, почему Байден не звонит Зеленскому. Он подчеркнул, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, почему до сих пор не состоялся разговор Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом. Мендель отметила, что для общения двух президентов нужно подготовить "платформу".
- В США ждут реакции Зеленского на громкое заявление Байдена о Путине, отметил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. Слова американского президента автоматически делают хозяина Кремля мировым изгоем.
Напомним:
- 1 февраля состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время беседы Блинкен заявил, что Штаты продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь".
- Глава МИД Украины после разговора с госсекретарем США сообщил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным.