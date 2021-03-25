В Госдепе признались, почему Байден не звонит Зеленскому и выдвинули условие

Почему Байден не звонит Зеленскому - в США выдвинули условие / Офис президента

Президент США Джо Байден вступил в должность 20 января, но до сих пор не пообщался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как "звонок должен быть подкреплен действиями".

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", – цитирует Голос Америки заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Кент допустил, что разговор Байдена с Зеленским состоится в ближайшее время. При этом в Вашингтоне озвучили условия для телефонного разговора Байдена и Зеленского.

"Я бы сказал, что самое главное – это чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу, ведь именно они его выбрали", – уточнил представитель Госдепа.

Почему Байден не звонит Зеленскому: версии

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