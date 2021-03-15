The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому

Новая администрация США затягивает с организацией первого разговора лидеров двух стран, пытаясь побудить Зеленского бороться с коррупцией в Украине.
Администрация президента США Джо Байдена откладывает телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, ожидая от него больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.
Об этом говорится в публикации The Washington Post. Издание отмечает, что реформы и борьба с коррупцией жизненно необходимы для стабилизации экономики и сохранения независимости Украины от РФ.
"Зеленский, бывший актер и политический неофит, был избран в 2019 году, пообещав бороться с олигархами, нечестными судьями и мафиозными сетями, которые существуют в Украине с момента обретения ею независимости от СССР. Но в прошлом году он отступил, уволив реформаторов из правительства и председателя центрального банка, затормозив судебные реформы и меры против олигархов", - пишет автор статьи.
Издание напомнило, что в прошлом месяце состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Во время беседы Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства закона и экономических реформ".
The Washington Post считает, что Зеленский "пытается ответить Байдену". В частности, упоминаются санкции СНБО против трех телеканалов, связанных с пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, попытка провести судебную реформу через парламент и уголовные дела против бывших руководителей ПриватБанка.
Американское издание пишет, что президент Украины должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе.
"Господин Зеленский имеет возможность наладить партнерство с господином Байденом, которое может решающим образом содействовать попытке Украине освободиться от России и присоединиться к демократическому Западу", - резюмируется в статье The Washington Post.
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Напомним:
- 1 февраля состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.
- Во время беседы Блинкен заявил, что Штаты продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь".
- Глава МИД Украины после разговора с госсекретарем США сообщил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным.
- "В наших отношениях начинается новый день", - заявил Кулеба.
Санкции против Медведчука - о чем ранее писал Главред:
- В пятницу, 19 февраля, под руководством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого были согласованы санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, которых обвинили в финансировании терроризма на Донбассе. В список вошли трое граждан Украины – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
- В Службе безопасности Украины заявили, что решение СНБО принято в том числе и на базе доказательств спецслужбы о причастности гражданских лиц и компаний к финансированию терроризма.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что власти намерены продолжить практику применения санкционной политики. В дальнейшем ограничения могут быть введены против парламентариев, к которым есть претензии по поводу их финансового состояния.