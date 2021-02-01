Кулеба впервые поговорил с новым госсекретарем США: о чем договорились

Кулеба и Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.
Стороны подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США и будут делать его более амбициозным.
"В нашей первой беседе с Тони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.
Глава МИД также выразил благодарность США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отношения Украины и США - о чем ранее сообщал Главред:
- Во вторник, 26 января, состоялись первые телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Стороны обсудили возможность продления договора СНВ-3 и ситуацию по российско-украинскому конфликту на Донбассе. Вашингтон заверил Москву в своей решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Посол России в США Джон Салливан 30 января заявил, что США не намерены отменять санкции против России из-за Крыма и Донбасса. Вашингтон планирует найти выход из ситуации, который станет выгодным для Украины и украинского народа.
- Кроме того, США рассматривают возможность введения новых санкций против России.
Автор: Мария Тупик