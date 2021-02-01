Кулеба впервые поговорил с новым госсекретарем США: о чем договорились

Кулеба и Блинкен обсудили Украину / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Стороны подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США и будут делать его более амбициозным.

"В нашей первой беседе с Тони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД также выразил благодарность США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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