Удар по адвокату Трампа: Зеленский предложил США помощь

Рудольф Джулиани / Скриншот Foxnews

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг расследования против личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как подчеркнул он в интервью американскому изданию Axios, Украина готова помочь США в расследовании против Джулиани.

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Украина сотрудничать или способствовать расследованию против личного адвоката Трампа Руди Джулиани относительно его связей с российскими агентами в Украине, глава государства подчеркнул: "Мы готовы помогать. Наша позиция очень правильная и продуктивная: мы готовы помогать Соединенным Штатам получить правду. Потому что для нас это очень и очень важно".

Вместе с тем, вопрос относительно возможной помощи ОП в расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына действующего президента США, Зеленский переадресовал правоохранителям.

"Уголовные органы - прокуратура или другие органы в любой стране могут сотрудничать. Я считаю, что это нормально", - добавил Зеленский.

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