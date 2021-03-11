В Госдепе раскрыли детали планов Байдена по Украине

Блинкен заявил, что США усилят поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе 10 марта заявил, что Соединенные Штаты планируют продолжать укреплять поддержку Украины.
"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку - идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях Украины по укреплению ее демократии", - заметил Блинкен.
По словам Блинкена, последний пункт "крайне важен", поскольку Киеву приходится,"противостоять агрессии извне", а также "разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией".
"Мы нацелены на работу по всем этим направлениям", - добавил глава Госдепа выступая в нижней палате Конгресса с презентацией плана "Приоритеты администрации Байдена по внешней политике США".
Он также вновь повторил позицию Вашингтона, которая заключается в аннексии Крыма и войны на Донбассе. По словам Блинкена, США выступают против таких действий агрессора и их позиция неизменна.
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Отношения Украины и США - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к переговорам в нормандском формате.
- Президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.