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В Госдепе раскрыли детали планов Байдена по Украине

11 марта 2021, 00:52

Блинкен заявил, что США усилят поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности.

Энтони Блинкен
Блинкен рассказал план Байдена по Украине / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе 10 марта заявил, что Соединенные Штаты планируют продолжать укреплять поддержку Украины.

"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку - идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях Украины по укреплению ее демократии", - заметил Блинкен.

По словам Блинкена, последний пункт "крайне важен", поскольку Киеву приходится,"противостоять агрессии извне", а также "разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией".

"Мы нацелены на работу по всем этим направлениям", - добавил глава Госдепа выступая в нижней палате Конгресса с презентацией плана "Приоритеты администрации Байдена по внешней политике США".

Он также вновь повторил позицию Вашингтона, которая заключается в аннексии Крыма и войны на Донбассе. По словам Блинкена, США выступают против таких действий агрессора и их позиция неизменна.

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Отношения Украины и США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к переговорам в нормандском формате.
  • Президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

новости США Энтони Блинкен Госдепартамент США
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