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В США заявили о новых санкциях против Северного потока-2

10 марта 2021, 23:25
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По словам главы Госдепа, США рассматривают возможность новых санкций против Северного потока-2.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен рассказал о санкциях против Северного потока-2 / Reuters

Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Северного потока-2. Как рассказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, санкции могут ввести против участников российского проекта.

Блинкен подчеркнул, что российский газопровод Северный поток-2 экономически и стратегически вредит Украине и Польше, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза.

"Мы продолжаем изучать возможности для санкций в перспективе", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден также считает строительство российского газопровода "плохой идеей".

"Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно об этом говорил. Я разделяю его взгляды. Мы выступаем против этого. И будем продолжать это делать", - отметил Блинкен.

Стоит отметить, что группа сенаторов Соединенных Штатов призвала президента Джо Байдена как можно быстрее ввести санкции против компаний и суден, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2.

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В заявлении говорится, что Конгресс принял несколько двухпартийных законодательных актов, вводящих санкции в отношении Северного потока-2. Они просят администрацию Байдена использовать все имеющиеся инструменты для немедленного введения дополнительных санкций.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

новости США Энтони Блинкен Северный поток-2
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