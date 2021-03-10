В США заявили о новых санкциях против Северного потока-2

По словам главы Госдепа, США рассматривают возможность новых санкций против Северного потока-2.
Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Северного потока-2. Как рассказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, санкции могут ввести против участников российского проекта.
Блинкен подчеркнул, что российский газопровод Северный поток-2 экономически и стратегически вредит Украине и Польше, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза.
"Мы продолжаем изучать возможности для санкций в перспективе", - сказал Блинкен.
Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден также считает строительство российского газопровода "плохой идеей".
"Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно об этом говорил. Я разделяю его взгляды. Мы выступаем против этого. И будем продолжать это делать", - отметил Блинкен.
Стоит отметить, что группа сенаторов Соединенных Штатов призвала президента Джо Байдена как можно быстрее ввести санкции против компаний и суден, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2.
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В заявлении говорится, что Конгресс принял несколько двухпартийных законодательных актов, вводящих санкции в отношении Северного потока-2. Они просят администрацию Байдена использовать все имеющиеся инструменты для немедленного введения дополнительных санкций.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- После 1 января 2021 года, когда у США появилась возможность применения санкций против компаний, которые оказывают Северному потоку-2 страховые и сертификационные услуги, у России возникли новые проблемы с достройкой газопровода.
- У Байдена заявили, что санкции к компаниям будут применены после того, как Вашингтон зафиксирует достройку или сертификацию СП-2.
- Компания Nord Stream AG 6 февраля заявила о начале достройки участка СП-2 в Дании. Трубоукладку начало судно Фортуна, ранее попавшее под санкции США. Работы приостанавливались из-за непогоды, однако 15 февраля они были продолжены.
- 23 февраля стало известно о том, что как минимум 18 компаний вышли из проекта Северный поток-2 из-за риска попасть под санкции США. Среди них немецкая страховая компания Munich Re.
- Крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea, вложившая в строительство СП-2 около 730 миллионов евро, отказалась от дальнейшего финансирования газопровода.