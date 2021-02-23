Северный поток-2 остался без мощной поддержки из-за санкций США

18 компаний неожиданно прекратили участие в строительстве Северного потока-2.
Немецкая компания Munich Re прекратила страховать проект газопровода Северный поток-2 на фоне угрозы санкций со стороны США.
Как сообщили в Государственном департаменте США, действия Америки в отношении проекта газопровода не станут сюрпризом для европейских партнеров Вашингтона.
"Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении участия в Nord Stream 2,— сообщил представитель компании в заявлении.
Более того, в Госдепе заявили, что по крайней мере 18 европейских компаний решили покинуть скандальный российский проект Северный поток-2 или находятся в процессе выхода из него, также из-за угрозы санкций со стороны команды президента США Джо Байдена.
"Это показывает, что законодательные цели и наши действия увенчались успехом. Мы продолжаем отслеживать компании, привлеченные в проект, которые потенциально подпадают под санкции", — подчеркнул официальный представитель американского дипломатического ведомства Нед Прайс, пишет Deutsche Welle.
Читайте такжеВ США раскрыли планы России против Украины в случае запуска Северного потока-2
Отметим, 22 февраля стало известно, что США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список было внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
Также рестрикции наложены на владельца судна, компанию КВТ-Рус.
При этом, член Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что магистральный газопровод Северный поток-2 будет достроен, но газ по нему не будут доставлять.
Читайте такжеСША ввели дополнительные санкции против Северного потока-2
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли у России после того, как с 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции США, которые могут распространяться на все компании, прямо или опосредованно задействованные в проекте.
- У Байдена утверждают, что санкции будут введены после того, как Вашингтон зафиксирует процесс достройки СП-2 или попытки сертификации трубопровода.
- Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер утверждал, что запуск газопровода Северный поток-2 опасен для Киева. Россия в таком случае больше не будет зависеть от украинского транзита и может снова пойти на шаг по дестабилизации политической ситуации в Украине.
- Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявляла, что новая администрация США готова остановить реализацию проекта Северный поток-2 и может применить для этого широкий арсенал инструментов.