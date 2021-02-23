Северный поток-2 остался без мощной поддержки из-за санкций США

От строительства Северного потока-2 отказалась известная компания / gazprom.ru

Немецкая компания Munich Re прекратила страховать проект газопровода Северный поток-2 на фоне угрозы санкций со стороны США.

Как сообщили в Государственном департаменте США, действия Америки в отношении проекта газопровода не станут сюрпризом для европейских партнеров Вашингтона.

"Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении участия в Nord Stream 2,— сообщил представитель компании в заявлении.

Более того, в Госдепе заявили, что по крайней мере 18 европейских компаний решили покинуть скандальный российский проект Северный поток-2 или находятся в процессе выхода из него, также из-за угрозы санкций со стороны команды президента США Джо Байдена.

"Это показывает, что законодательные цели и наши действия увенчались успехом. Мы продолжаем отслеживать компании, привлеченные в проект, которые потенциально подпадают под санкции", — подчеркнул официальный представитель американского дипломатического ведомства Нед Прайс, пишет Deutsche Welle.

Читайте такжеВ США раскрыли планы России против Украины в случае запуска Северного потока-2

Отметим, 22 февраля стало известно, что США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список было внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.

Также рестрикции наложены на владельца судна, компанию КВТ-Рус.

При этом, член Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что магистральный газопровод Северный поток-2 будет достроен, но газ по нему не будут доставлять.

Читайте такжеСША ввели дополнительные санкции против Северного потока-2

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред: