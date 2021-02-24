Инвестор Северного потока-2 отказался вкладывать деньги в строительство

К массовому исходу европейских компаний из проекта строительства Северного потока-2 присоединился крупный немецкий игрок на нефтегазовом рынке.
Крупная немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea вложила 730 миллионов евро, тем самым последний раз профинансировав строительство российского газопровода Северный поток-2 ‒ из-за угрозы американских санкций. Об этом говорится в финансовом отчете, который опубликован на официальном сайте компании.
"Платежи по кредиту для Nord Stream-2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", – говорится в тексте
Также сообщается, что руководство Wintershall Dea опасается агрессивного подхода к исполнителям проекта строительства газопровода со стороны США, власти которых всерьез ужесточили санкции против Северного потока-2.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли у России после того, как с 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции США, которые могут распространяться на все компании, прямо или опосредованно задействованные в проекте.
- У Байдена утверждают, что санкции будут введены после того, как Вашингтон зафиксирует процесс достройки СП-2 или попытки сертификации трубопровода.
- Советник руководителя компании Нафтогаз Украины Лана Зеркаль заявляла, что новая администрация США готова остановить реализацию проекта Северный поток-2 и может применить для этого широкий арсенал инструментов.
- 23 февраля 2021 года немецкая компания Munich Re отказалась от страхования проекта газопровода Северный поток-2 - из-за угрозы санкций от США.
- Как сообщают в Госдепе, по крайней мере 18 европейских компаний уже решили покинуть скандальный проект.