Инвестор Северного потока-2 отказался вкладывать деньги в строительство

Компания Wintershall Dea / Reuters

Крупная немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea вложила 730 миллионов евро, тем самым последний раз профинансировав строительство российского газопровода Северный поток-2 ‒ из-за угрозы американских санкций. Об этом говорится в финансовом отчете, который опубликован на официальном сайте компании.

"Платежи по кредиту для Nord Stream-2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", – говорится в тексте

Также сообщается, что руководство Wintershall Dea опасается агрессивного подхода к исполнителям проекта строительства газопровода со стороны США, власти которых всерьез ужесточили санкции против Северного потока-2.

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Напомним, ранее сообщалось: