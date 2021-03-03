Зеленский назвал причину, из-за которой Северный поток-2 до сих пор не достроен

Владимир Зеленский / УНИАН

Российский газопровод Северный поток-2 уже давно удалось бы достроить, если бы не позиция Украины, США и Евросоюза по данному вопросу. Если проект все-таки будет завершен, это станет еще одним ударом по украинскому государству, сказал президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 марта, в ходе брифинга при участии главы Евросовета Шарля Мишеля в Киеве.

По его словам, Украина в сотрудничестве со странами Запада приложила усилия к тому, чтобы проект СП-2 не был достроен. При условии, что российский трубопровод все-таки заработает, Киев получит очередной удар после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. При этом в стране остается серьезное информационное влияние России.

"Украина вместе с ЕС и США многое сделали. Если бы мы не поднимали этого вопроса, поток был бы достроен. Если поток будет достроен, это будет еще один мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый. Потому что кроме этого есть очень сильное информационное воздействие в СМИ с российской стороны, а также внутри нашей страны", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Новость дополняется