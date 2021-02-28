В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2

Германия считает, что остановка Северного потока-2 станет ударом для Берлина / Reuters

Европа оказывает давление на Германию с целью остановки строительства газопровода Северный поток-2, однако Берлин такой сценарий не устраивает. Существует вариант, при котором завершение проекта будет зависеть от вопроса допуска Евросоюза к управлению трубой и поведения Москвы. Однако для этого нужно пойти на реализацию ряда действий, рассказал в своей статье для Spiegel глава Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

По его словам, остановка СП-2 приведет к серьезным судебным процессам и нанесен многомиллиардный ущерб Газпрому. На дне Балтийского моря останется так и не достроенный газопровод. Есть не самый выгодный, но возможный сценарий достройки трубопровода, который можно реализовать при ряде условий.

Что предлагает дипломат

Берлин должен создать механизм, предполагающий экстренную остановку деятельность СП-2, причем Евросоюз должен получить доступ к трубопроводу.

ФРГ может предложить ЕС и США подписать Евроатлантический энергетический договор, в основе которого – переход к возобновляемым источникам энергии, укрепление газового рынка Европы и поддержка экономического развития Украины. К такому договору могли бы привлечь и Россию.

Германия может предложить запуск СП-2 при условии выполнения Москвой политических требований: урегулирование российско-украинского конфликта и решение вопроса по делу Навального.Читайте такжеВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода

Ишингер подчеркнул, что при любом развитии событий Германия должна по этим вопросам консультироваться с ЕС, США и Восточной Европой. Нужно сделать так, чтобы данная ситуация стала выгодной для Берлина.

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