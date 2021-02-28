В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2

Запуск СП-2 могут связать с урегулированием российско-украинского конфликта и делом Навального.
Европа оказывает давление на Германию с целью остановки строительства газопровода Северный поток-2, однако Берлин такой сценарий не устраивает. Существует вариант, при котором завершение проекта будет зависеть от вопроса допуска Евросоюза к управлению трубой и поведения Москвы. Однако для этого нужно пойти на реализацию ряда действий, рассказал в своей статье для Spiegel глава Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
По его словам, остановка СП-2 приведет к серьезным судебным процессам и нанесен многомиллиардный ущерб Газпрому. На дне Балтийского моря останется так и не достроенный газопровод. Есть не самый выгодный, но возможный сценарий достройки трубопровода, который можно реализовать при ряде условий.
Что предлагает дипломат
Берлин должен создать механизм, предполагающий экстренную остановку деятельность СП-2, причем Евросоюз должен получить доступ к трубопроводу.
ФРГ может предложить ЕС и США подписать Евроатлантический энергетический договор, в основе которого – переход к возобновляемым источникам энергии, укрепление газового рынка Европы и поддержка экономического развития Украины. К такому договору могли бы привлечь и Россию.
Германия может предложить запуск СП-2 при условии выполнения Москвой политических требований: урегулирование российско-украинского конфликта и решение вопроса по делу Навального.Читайте такжеВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода
Ишингер подчеркнул, что при любом развитии событий Германия должна по этим вопросам консультироваться с ЕС, США и Восточной Европой. Нужно сделать так, чтобы данная ситуация стала выгодной для Берлина.
Северный поток-2 новости
- После 1 января 2021 года, когда у США появилась возможность применения санкций против компаний, которые оказывают Северному потоку-2 страховые и сертификационные услуги, у России возникли новые проблемы с достройкой газопровода.
- У Байдена заявили, что санкции к компаниям будут применены после того, как Вашингтон зафиксирует достройку или сертификацию СП-2.
- Компания Nord Stream AG 6 февраля заявила о начале достройки участка СП-2 в Дании. Трубоукладку начало судно Фортуна, ранее попавшее под санкции США. Работы приостанавливались из-за непогоды, однако 15 февраля они были продолжены.
- 23 февраля стало известно о том, что как минимум 18 компаний вышли из проекта Северный поток-2 из-за риска попасть под санкции США. Среди них немецкая страховая компания Munich Re.
- 24 февраля крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea, вложившая в строительство СП-2 около 730 миллионов евро, отказалась от дальнейшего финансирования газопровода.