Путин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной

Строительство газопровода Северный поток-2 стало резонансным прецедентом, считает Владимир Путин.
США пытаются заблокировать реализацию энергетического проекта России Северный поток-2, намереваясь заставить Москву заплатить за ситуацию, которая происходит в Украине, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ, сообщает российская Парламентская газета.
По его словам, на Западе выступают против российского газопровода СП-2, так как пытаются заставить Россию финансировать прозападный политический режим в Украине
"Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем", - подчеркнул Путин.Читайте такжеУдар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона
Проблема Украины и строительство Северного потока-2
- Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявляла, что запуск газопровода Северный поток-2 может стать серьезным ударом по транзитному статусу Украины. Поэтому в Киеве надеются, что санкции США остановят работы по реализации проекта.
- Новые проблемы с достройкой СП-2 у России возникли после 1 января 2021 года, когда вступили в силу американские санкции, которые могут быть применены ко всем участникам энергетического проекта.
- США планируют заблокировать строительство и реализацию Северного потока-2, так как его запуск направлен против энергетической безопасности Европы и Украины. У Байдена обещают ввести санкции против СП-2 в случае достройки или сертификации трубопровода.
- Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер ранее утверждал, что если трубопровод СП-2 введут в эксплуатацию, Россия станет независимой от транзитных поставок газа через Украину. Это может привести к экономическим проблемам украинского государства и поспособствует тому, что Москва вновь попытается дестабилизировать политическую ситуацию в украинском государстве.
- При этом в пресс-службе оператора газотранспортной системы Украины заявляли, что в январе 2021 года транзит газа через украинскую территорию в Европу сократился на 32% по сравнению с декабрем, причем не все оплаченные мощности были использованы. ГТС Украины готова обеспечить прокачку 55 миллиардов кубометров газа и даже больше, следовательно, нет никакой необходимости в запуске Северного потока-2.