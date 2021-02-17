Путин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной

Россию хотят заставить заплатить за геополитический проект "Украина" - Путин / Reuters

США пытаются заблокировать реализацию энергетического проекта России Северный поток-2, намереваясь заставить Москву заплатить за ситуацию, которая происходит в Украине, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ, сообщает российская Парламентская газета.

По его словам, на Западе выступают против российского газопровода СП-2, так как пытаются заставить Россию финансировать прозападный политический режим в Украине

"Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем", - подчеркнул Путин.Читайте такжеУдар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона

Проблема Украины и строительство Северного потока-2