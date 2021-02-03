В ГТС Украины объяснили, почему Северный поток-2 не нужен ни Газпрому, ни Европе

Украина может прокачать более 55 млрд. куб.м газа, что делает Северный поток бессмысленным проектом - ГТС / УНИАН

Российская корпорация Газпром в январе 2021 года поставила через территорию Украины в Европу 3,86 млрд. куб.м газа – на 32% меньше, чем в декабре. Снижение поставок связано с договоренностями Киева и Москвы по транзиту топлива и отсутствием потребностей в дополнительных поставках. Об этом заявили в пресс-службе Оператора украинской газотранспортной системы.

По словам директора Оператор ГТС Украины Сергея Макогона, соглашение Нафтогаза и Газпрома обязывает россиян выплатить прокачку 40 миллиардов кубометров газа. Это на 25 миллиардов кубометров ниже, чем в прошлом году.

Он отметил, что помимо отсутствия роста объема транзита, все заявленные мощности не были использованы. Такая ситуация говорит об отсутствии целесообразности строительства и реализации дополнительного трубопровода Северный поток-2, так как газотранспортная система способна наладить прокачку газа объемом 55 миллиардов кубометров и больше.

"Сейчас мы видим, что несмотря на высокие цены на газ в Европе, существенного дополнительного роста объемов транзита не произошло. Более того, не все забронированные и оплаченные мощности были использованы. Это свидетельствует, что существующие мощности могут обеспечить все потребности в транзите, нет никакой необходимости в строительстве дополнительного газопровода - "Северного потока-2". Украинская ГТС может обеспечить дополнительную прокачку 55 млрд куб. м и даже больше ", - добавил Макогон.Читайте такжеПоследний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине

В сообщении подчеркивается, что в январе текущего года оператор украинской ГТС прокачал из Европы в Украину 0,44 миллиарда кубометров топлива, учитывая виртуальный реверс в объемом 0,40 миллиардов кубометров. Реэкспорт топлива из Украины в Европу за январь составил 0,24 миллиарда кубических метров.

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