Что Блинкен пообещал Украине: в госдепе США раскрыли подробности разговора с Кулебой

Энтони Блинкен / Фото Reuters

1 февраля состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Во время беседы Блинкен заявил, что Штаты продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь", говорится на сайте Госдепа.

"Секретарь отметил сильную двухпартийную поддержку Украины и приоритет, который США ставят на суверенитет Украины, территориальную целостность и евроатлантические стремления", — отмечается в сообщении.

Кроме того Блинкен подчеркнул "важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства права и экономических реформ, которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев".

Также Блинкен и Кулеба обсудили усилия Украины в борьбе с COVID-19 и достижения дипломатического урегулирования российской агрессии на Востоке страны и в Крыму.

Как сообщал Главред, глава МИД Украины после разговора с госсекретарем США сообщил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным.

"В наших отношениях начинается новый день", - заявил Кулеба.

Напомним: