Что Блинкен пообещал Украине: в госдепе США раскрыли подробности разговора с Кулебой

Госсекретарь США отметил "сильную двухпартийную поддержку Украины".
1 февраля состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Во время беседы Блинкен заявил, что Штаты продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь", говорится на сайте Госдепа.
"Секретарь отметил сильную двухпартийную поддержку Украины и приоритет, который США ставят на суверенитет Украины, территориальную целостность и евроатлантические стремления", — отмечается в сообщении.
Кроме того Блинкен подчеркнул "важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства права и экономических реформ, которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев".
Также Блинкен и Кулеба обсудили усилия Украины в борьбе с COVID-19 и достижения дипломатического урегулирования российской агрессии на Востоке страны и в Крыму.
Как сообщал Главред, глава МИД Украины после разговора с госсекретарем США сообщил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным.
"В наших отношениях начинается новый день", - заявил Кулеба.
Напомним:
- Во вторник, 26 января, состоялись первые телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Стороны обсудили возможность продления договора СНВ-3 и ситуацию по российско-украинскому конфликту на Донбассе. Вашингтон заверил Москву в своей решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Посол России в США Джон Салливан 30 января заявил, что США не намерены отменять санкции против России из-за Крыма и Донбасса. Вашингтон планирует найти выход из ситуации, который станет выгодным для Украины и украинского народа.
- Кроме того, США рассматривают возможность введения новых санкций против России.