У американской дипломатии новый шеф: кто такой Энтони Блинкен

Энтони Блинкен стал новым главой Госдепа США/ Фото Reuters

Во вторник, 26 января, Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента.

Как сообщает CNN, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры Блинкен высказывался о необходимости пересмотреть внешнюю политику администрации Дональда Трампа, включая возвращение к ядерной сделке с Ираном.

Кто такой Энтони Блинкен

Энтони Блинкен родился в Нью-Йорке. Окончил юридический факультет Гарвардского университета и продолжил свое образование в Колумбийском университете.

Во времена президентства Билла Клинтона (1994-2001 гг.) занимал должность спичрайтера по внешнеполитическим вопросам, был в аппарате Совета национальной безопасности США.

Впоследствии работал помощником сенатора Байдена, который возглавлял тогда комитет Сената по международным отношениям.

В течение первого президентского срока Барака Обамы в 2009-2013 годах Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена.

В 2013-2015 годах был заместителем советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах — заместителем государственного секретаря США.

Тогда он занимался внешнюю политику США в Афганистане, Ливии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Блинкен и его позиция по Украине и России

На прошлой неделе Блинкен уточнил, что новая администрация американского президента намерена:

продолжать поставки летального оружия в Украину;

оказывать давление на Россию по делу Навального и требовать его незамедлительного освобождения;

пытаться остановить постройку трубопровода Северный Поток-2;

рассматривать Китай и Россию как своих главных противников;

продолжать борьбу за мировое лидерство и право вести человечество в будущее.

Среди других инициатив, озвученных Блинкеным, нашлось место Хуану Гуайдо, которого США продолжат считать "лидером Венесуэлы", Турции, которую намерены наказать за покупку российской системы ПВО С-400, что делает ее неполноценным союзником, и КНДР, на которую усилят давление с целью отказаться от ядерного оружия. Также прозвучали планы по противодействию Ирану в получении ядерного оружия, в том числе - путем возвращения к ядерной сделке.

Назначения в администрации Байдена – о чем сообщалось ранее: