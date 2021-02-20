Медведчук гневно ответил на санкции СНБО

Виктор Медведчук отреагировал на санкции СНБО/ Униан

Нардеп, глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь и кум Путина Виктор Медведчук прокомментировал решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против него и его супруги Оксаны Марченко.

В частности, Медведчук обвинил украинскую власть в "наступлении на свободу слова", "установлении диктатуры и узурпации власти". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

"Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда (...) То, что творит сегодня власть, можно назвать только "торжеством" беспредела, анархии и беззакония", - заявил политик.

Медведчук заявил, что удар нанесли по самому дорогому - его жене. Кроме того, он заверил, что не собирается "сбегать" из Украины. Политик добавил, что ему невозможно предъявить законные и обоснованные претензии, поскольку он всегда "был и остается законопослушным гражданином".

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В пятницу, 19 февраля, под руководством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого были согласованы санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, которых обвинили в финансировании терроризма на Донбассе. В список вошли трое граждан Украины – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.

В Службе безопасности Украины заявили, что решение СНБО принято в том числе и на базе доказательств спецслужбы о причастности гражданских лиц и компаний к финансированию терроризма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что власти намерены продолжить практику применения санкционной политики. В дальнейшем ограничения могут быть введены против парламентариев, к которым есть претензии по поводу их финансового состояния.

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