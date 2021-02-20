Медведчук гневно ответил на санкции СНБО

Политик заявил, что удар нанесли по самому дорогому - его жене Оксане Марченко. Кроме того, он заверил, что не собирается "сбегать" из Украины.
Нардеп, глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь и кум Путина Виктор Медведчук прокомментировал решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против него и его супруги Оксаны Марченко.
В частности, Медведчук обвинил украинскую власть в "наступлении на свободу слова", "установлении диктатуры и узурпации власти". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЗЖ.
"Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда (...) То, что творит сегодня власть, можно назвать только "торжеством" беспредела, анархии и беззакония", - заявил политик.
Медведчук заявил, что удар нанесли по самому дорогому - его жене. Кроме того, он заверил, что не собирается "сбегать" из Украины. Политик добавил, что ему невозможно предъявить законные и обоснованные претензии, поскольку он всегда "был и остается законопослушным гражданином".
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Санкции против Медведчука - о чем ранее писал Главред:
- В пятницу, 19 февраля, под руководством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого были согласованы санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, которых обвинили в финансировании терроризма на Донбассе. В список вошли трое граждан Украины – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
- В Службе безопасности Украины заявили, что решение СНБО принято в том числе и на базе доказательств спецслужбы о причастности гражданских лиц и компаний к финансированию терроризма.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что власти намерены продолжить практику применения санкционной политики. В дальнейшем ограничения могут быть введены против парламентариев, к которым есть претензии по поводу их финансового состояния.
Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112. По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
- В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.