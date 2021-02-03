Санкции против каналов соратника Медведчука: стал известны неожиданные детали решения СНБО

Дмитрий Разумков / УНИАН

Стали известны подробности заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на членов Совбеза, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций против нардепа Тараса Козака и его телеканалов.

Издание отмечает, что при голосовании на заседании СНБО спикер парламента воздержался.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что санкции не поддержали два человека. Один из них находился в командировке.

"Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - сообщил Данилов.

В СНБО также подчеркнули, что Совбез вправе вводить санкции против граждан Украины, но их можно будет обжаловать. Впрочем, эту процедуру они оценивают как достаточно проблематичную.

Как и за что ввели санкции против Тараса Козака

По информации из источников ZN в СБУ и Офисе президента, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий, способствуют финансированию терроризма.

Таким образом фигурант этих санкций попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Кроме того, заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме: было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был явиться на 4 этаж Банковой, где должен был поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Санкции против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK: