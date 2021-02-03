Зеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку.

Как подчеркнул он в своем Twitter, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.

"Санкции - сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский в Twitter.

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Напомним, ранее партия Оппозиционная платформа - За жизнь заявила о намерении инициировать импичмент президенту Владимиру Зеленскому после блокировки телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, заявил депутат Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: