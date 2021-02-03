Зеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, подчеркнул президент.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку.
Как подчеркнул он в своем Twitter, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
"Санкции - сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский в Twitter.
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Напомним, ранее партия Оппозиционная платформа - За жизнь заявила о намерении инициировать импичмент президенту Владимиру Зеленскому после блокировки телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, заявил депутат Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.