В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов

Вадим Рабинович пригрозил Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов / Униан

В среду, 3 февраля, партия Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ) заявила о намерении инициировать импичмент президенту Владимиру Зеленскому после блокировки телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, заявил депутат Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады.

Свое выступление во время заседания Рады он пытался закончить словами песни "Вставай, страна огромная".

"Фашизм получил свой цвет в Украине - зеленый", - заявил Рабинович и сказал, что ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента президента.

Отметим, трибуну депутаты не блокировали.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее: