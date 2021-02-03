В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов

Депутат Рабинович с трибуны Верховной Рады рассказал, что ждет Зеленского за введение санкций против бизнес-партнёра Медведчука.
В среду, 3 февраля, партия Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ) заявила о намерении инициировать импичмент президенту Владимиру Зеленскому после блокировки телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, заявил депутат Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады.
Свое выступление во время заседания Рады он пытался закончить словами песни "Вставай, страна огромная".
"Фашизм получил свой цвет в Украине - зеленый", - заявил Рабинович и сказал, что ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента президента.
Отметим, трибуну депутаты не блокировали.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
Автор: Адриана Бубновская