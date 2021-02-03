УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина

3 февраля 2021, 12:45
Прослушать новость
Остановить

Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует международным нормам и стандартам, заявил Песков.

Путин, Песков
У Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина / Reuters

В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов в Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - рассказал Песков, его цитирует РИА Новости. По его словам, ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ.

"Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду", - ответил Песков журналистам на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов.

Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь Путина, работают в обычном режиме, "освещают разные события в мире, в том числе и это событие".

"Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", - добавил Песков.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
  • 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.

новости России санкции Дмитрий Песков
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере"Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере" "Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогнозКогда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз
Следующий материал

Последние новости

13:59
Кремль подтвердил поставку российской вакцины от коронавируса на Донбасс
13:58
Marvel сниает сериал по фильму Черная пантера про Вакнаду
13:40
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
13:31
Зеленский сделал новое заявление о санкциях против каналов Медведчука Видео
13:19
СМИ рассказали о раскрытой схеме финансирования каналов Козака через "ЛНР" Видео
Реклама
12:50
Появилось решение суда по скандальному делу репера Сереги и Полины Ололо
12:45
У Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина Видео
12:32
Украина ввела санкции против двух авиакомпаний: в СБУ назвали причину Видео
12:24
Бизнес-партнер Медведчука и серый кардинал ОПЗЖ: кто такой Тарас Козак досье
12:17
Оливковое масло: 11 научно доказанных преимуществ для здоровья Видео
12:16
Алина Астровская опровергла слухи о свадьбе
12:15
Зеленского вытеснили с первого места в рейтинге доверия к политикам – опрос
12:06
Свежий опрос выявил фаворитов украинского электората на выборах в Раду Видео
12:00
Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 лет Фото Видео
11:53
За кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтинг
11:49
Властелин колец повторно выходит в кино в Украине
11:47
Баканов объяснил санкционный удар по каналам Козака Видео
11:38
День Максима – поздравления, открытки, приметы
11:06
Сериал Перші ластівки продлили на 3 сезон - когда ждать продолжение
10:59
Зеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK Видео
Реклама
10:52
Порошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака Видео
10:52
Гороскоп для всех на 3 февраля: зеленый свет для интима и возвращение мира Видео
10:49
У Зеленского объяснили, почему заблокировали NewsOne, 112 и ZIK Видео
10:39
Зеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступать мнение
10:30
Коалиция Слуги народа и Батькивщины: эксперт спрогнозировал игру Тимошенко Видео
10:27
В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов Видео
10:18
Диетолог и фитнес-тренер "уничтожили" мифы, которые мешают похудеть Видео
10:17
"Что жюри, что группа": новая песня Go-A на Евровидение разозлила украинцев
10:16
Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против "медведчуковских" телеканалов Видео
10:14
Украина вылетела из "первой лиги" американской политики мнение
10:12
У "фейкового полковника" Семочкина нашли недвижимость и оффшоры
09:38
Психологи назвали 5 мифов о воспитании подростков Видео
09:35
Дни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие "дворцового переворота" в РФ Видео
09:05
Санкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБО Видео
09:03
Конфискация жилья и запрет на выезд: как украинцев хотят наказывать за ЖКХ долги
08:40
В Минкульте прокомментировали блокировку телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина Видео
08:27
Тимошенко метит в премьеры, но держит козырь в рукаве мнение
08:16
"Беларусь 2.0.": в Москве после оглашения приговора Навальному дико схватили 1400 человек Видео
08:08
Стало известно, в какой колонии Навальный будет отбывать наказание Видео
07:40
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа
Реклама
07:29
Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов: где смотреть заблокированные телеканалы Видео
07:14
Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Видео
07:09
Зеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было мнение
06:57
Зачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины мнение
06:49
Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK Видео
06:31
Костюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021 Фото Видео
06:02
Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком Видео
05:28
Астролог сказал, когда под запретом денежные риски Видео
05:05
Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн: на Херсонщине разоблачили мошенниц
03:50
Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять