У Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина / Reuters

В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов в Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - рассказал Песков, его цитирует РИА Новости. По его словам, ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ.

"Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду", - ответил Песков журналистам на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов.

Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь Путина, работают в обычном режиме, "освещают разные события в мире, в том числе и это событие".

"Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", - добавил Песков.

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