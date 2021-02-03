У Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина

Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует международным нормам и стандартам, заявил Песков.
В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов в Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - рассказал Песков, его цитирует РИА Новости. По его словам, ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ.
"Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду", - ответил Песков журналистам на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов.
Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь Путина, работают в обычном режиме, "освещают разные события в мире, в том числе и это событие".
"Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", - добавил Песков.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.