Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против "медведчуковских" телеканалов

Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против телеканалов / УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал санкции Совета национальной безопасности против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. В том числе речь идет и блокировке принадлежащих ему телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Разумков заявил, что санкции против каналов Медведчука – это плохо. Так он прокомментировал свой отказ подписать решение СНБО, сообщает Бабель.

Глава Верховной Рады убежден, что наказать его можно было с помощью украинского законодательства, не применяя санкций. По его словам, аннулирование лицензий телеканалов – это плохо, несмотря на то, чьи они.

"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И по поводу каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее: