Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против "медведчуковских" телеканалов

Глава ВР заявил, что санкции против телеканалов – это плохо, несмотря на то, чьи они.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал санкции Совета национальной безопасности против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. В том числе речь идет и блокировке принадлежащих ему телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
Разумков заявил, что санкции против каналов Медведчука – это плохо. Так он прокомментировал свой отказ подписать решение СНБО, сообщает Бабель.
Глава Верховной Рады убежден, что наказать его можно было с помощью украинского законодательства, не применяя санкций. По его словам, аннулирование лицензий телеканалов – это плохо, несмотря на то, чьи они.
"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И по поводу каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.