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В США ждут реакции Зеленского на громкое заявление Байдена о Путине

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

23 марта 2021, 10:08

Слова американского президента автоматически делают хозяина Кремля мировым изгоем.

Зеленский, Ермак
В США внимательно следят за тем, как Киев отреагирует на заявление Байдена о Путине / president.gov.ua

Когда президент США Байден публично оскорбил президента России Путина, объявив его на весь мир убийцей, он не только выразил точку зрения американской элиты, но и продолжал бороться со своим заклятым врагом, бывшим президентом США Трампом, который все время всячески защищал Путина от нападок американских СМИ и демократов.

В тоже время, когда Байден, открыто объявил Путина убийцей, он поставил западных политиков в сложное положение. Теперь сотрудничество с Путиным автоматически становится сотрудничеством с военным преступником, который отдает приказы убивать и травить своих политических противников, сбивать гражданские самолеты, и отдает приказы о вооруженном нападении на соседние страны. Мгновенно, хитроумная стратегия западных политиков сотрудничества, примирения и умиротворения агрессивной политики Путин превращается в банальный международный коллаборационизм.

Одним легким, но острым политическим движением президент США Байден запустил алгоритм узнавания – "свой – чужой" для всех политиков Запада.

Теперь хитроумные политики Франции и Германии должны для себя решить несложную задачку, кто такой для них Путин - мудрый правитель могущественной России или опасный, "кислотный" политик. Даже высокомерный Китай не решился встать на сторону Путина, призывая американцев придерживаться дипломатического этикета, а турецкий президент Эрдоган просто издевается над Путиным.

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С другой стороны, криминализация Байденом Путина напрямую касается и политического руководства Украины. Ведь Путин, как главнокомандующий российской армии, отдал преступный приказ вторгнуться на территорию Украины, развязал войну между двумя братскими народами, в результате которой погибло 15 тыс. украинцев. Он несет персональную ответственность за гибель Боинга МН -17.

Поэтому в Вашингтоне внимательно ждут реакции Украины на конфликт Байдена-Путина, ждут адекватной и своевременной реакции политического руководства страны – Президента Украины Зеленского и Головы Верховной Рады Разумкова.

Пока Разумков и Зеленский, сделали вид, что личностный конфликт Байдена и Путина их не касается, что дает Госдепу США право и повод заявить Украине, что их тоже напрямую не касается военно-политический конфликт России и Украины.

А то украинцы, дважды хитрые, например, они хотят западной финансовой помощи, но не хотят бороться с элитной коррупцией, которая поглощает эту помощь. Второй, более свежий пример, - Президент Зеленский и Спикер парламента Разумков публично просят о военно-политической помощи от ЕС, НАТО и США для борьбы Украины с российской агрессией, но в тоже время стесняются обидеть Путина плохими словами. Они готовы долго ремонтировать окна и двери, очищать стены Офиса президента Украины от акций протестующих, но не думать, какая судьба ждет Украину в разгорающемся остром конфликте США и России.

Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден Виктор Небоженко Дмитрий Разумков новости Украины
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