Эрдоган "наехал" на Байдена за убийцу и похвалил Путина

Реджеп Тайип Эрдоган вступился за Владимира Путина, которого обозвал Джо Байден / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что слова главы США Джозефа Байдена относительно российского лидера Владимира Путина неподобающие.

Глава РФ дал очень элегантный ответ, рассказал Эрдоган в Стамбуле во время общения с журналистами, сообщает yeniakit.com.tr.

По его словам, ответ Путина на слова Байдена был "очень, очень умным".

"Честно говоря, заявление… Байдена о Путине – это заявление, которое не подходит главе государства, и это не приемлемо для главы государства использовать такое заявление относительно лидера страны, такой как Россия…", – утверждал президент Турции.

Напомним, 16 марта Джо Байдена во время интервью спросили, считает ли он убийцей Владимира Путина. Президент США сказал: "Ммм, да". Позже стало известно, что глава американского государства не сожалеет о сказанном.

Лидер России ответил на обвинение детской поговоркой: "Кто как обзывается, тот так и называется".