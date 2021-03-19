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Эрдоган "наехал" на Байдена за убийцу и похвалил Путина

19 марта 2021, 17:07
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Президент Турции считает, что глава России умно ответил американскому коллеге.

Эрдоган вступился за Путина, которого обозвал Байден
Реджеп Тайип Эрдоган вступился за Владимира Путина, которого обозвал Джо Байден / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что слова главы США Джозефа Байдена относительно российского лидера Владимира Путина неподобающие.

Глава РФ дал очень элегантный ответ, рассказал Эрдоган в Стамбуле во время общения с журналистами, сообщает yeniakit.com.tr.

По его словам, ответ Путина на слова Байдена был "очень, очень умным".

"Честно говоря, заявление… Байдена о Путине – это заявление, которое не подходит главе государства, и это не приемлемо для главы государства использовать такое заявление относительно лидера страны, такой как Россия…", – утверждал президент Турции.

Напомним, 16 марта Джо Байдена во время интервью спросили, считает ли он убийцей Владимира Путина. Президент США сказал: "Ммм, да". Позже стало известно, что глава американского государства не сожалеет о сказанном.

Лидер России ответил на обвинение детской поговоркой: "Кто как обзывается, тот так и называется".

  • Справка. Джо Байден стал президентом США в 2021 году – инаугурация состоялась 20 января.
  • Владимир Путин руководит Россией более 20 лет – впервые был избран президентом 26 марта 2000 года.

Владимир Путин Джо Байден Реджеп Тайип Эрдоган
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