Эрдоган "наехал" на Байдена за убийцу и похвалил Путина

Президент Турции считает, что глава России умно ответил американскому коллеге.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что слова главы США Джозефа Байдена относительно российского лидера Владимира Путина неподобающие.
Глава РФ дал очень элегантный ответ, рассказал Эрдоган в Стамбуле во время общения с журналистами, сообщает yeniakit.com.tr.
По его словам, ответ Путина на слова Байдена был "очень, очень умным".
"Честно говоря, заявление… Байдена о Путине – это заявление, которое не подходит главе государства, и это не приемлемо для главы государства использовать такое заявление относительно лидера страны, такой как Россия…", – утверждал президент Турции.
Напомним, 16 марта Джо Байдена во время интервью спросили, считает ли он убийцей Владимира Путина. Президент США сказал: "Ммм, да". Позже стало известно, что глава американского государства не сожалеет о сказанном.
Лидер России ответил на обвинение детской поговоркой: "Кто как обзывается, тот так и называется".
- Справка. Джо Байден стал президентом США в 2021 году – инаугурация состоялась 20 января.
- Владимир Путин руководит Россией более 20 лет – впервые был избран президентом 26 марта 2000 года.