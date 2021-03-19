Байден не жалеет, что назвал Путина "убийцей"

Джо Байден / Фото Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать хозяина Кремля Владимира Путина "убийцей".

"Президент не собирается сдерживаться, очевидно, когда у него есть беспокойство - касается это слов или действий", - сказала Псаки на брифинге.

На вопрос журналиста, не жалеет ли Байден о том, что назвал Путина "убийцей", пресс-секретарь ответила отрицательно.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она.

Псаки отметила, что президенты Байден и Путин имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире. Но, тем не менее, они едины в том, что должны искать пути для совместной работы в сферах, представляющих взаимный интерес.

Читайте такжеДва сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным

Отношения США и России – о чем сообщалось ранее: