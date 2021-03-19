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Байден не жалеет, что назвал Путина "убийцей"

19 марта 2021, 09:47
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В Белом доме заявили, что президенты США и России имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать хозяина Кремля Владимира Путина "убийцей".

"Президент не собирается сдерживаться, очевидно, когда у него есть беспокойство - касается это слов или действий", - сказала Псаки на брифинге.

На вопрос журналиста, не жалеет ли Байден о том, что назвал Путина "убийцей", пресс-секретарь ответила отрицательно.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она.

Псаки отметила, что президенты Байден и Путин имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире. Но, тем не менее, они едины в том, что должны искать пути для совместной работы в сферах, представляющих взаимный интерес.

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Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:

  • 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
  • В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
  • Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".
  • 18 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.

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