Путин вызвал Байдена на баттл

Путин вызвал Байдена на дебаты в прямом эфире / Reuters

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.

Поводом для дискуссии послужило высказывание Байдена про "Путина-убийцу", которое глава США позволил себе сделать в интервью телеканалу ABC News.

В ответ Путин ответил Байдену детской дразнилкой – но на этом не остановился.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", – цитирует ТАСС заявление Путина.

При этом президент России намерен провести этот политический "баттл" как можно скорее. По его словам, он намерен дать соответствующее поручение Министерству иностранных дел РФ "вот прямо сейчас".

"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник", – уточнил Путин.

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