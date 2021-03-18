В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину

Владимир Путин / Фото Reuters

В Еврокомиссии прокомментировали резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

Как подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Набила Массрали, Путин, как президента РФ, ответствененза противоправные действия его страны в Украине и за агрессивную политику против других стран, пишет итальянское издание Il Messaggero.

"К сожалению, есть длинный список неудачных и уже совершенных покушений на убийство, совершенных против критических и независимых фигур в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих случаев не были расследованы, они остаются нераскрытыми, и нападавшие не были привлечены к ответственности", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

При этом она напомнила о том, что режим Путина обвиняют во многих преступлениях как в РФ, так и за рубежом.

"В случае с покушением на убийство Алексея Навального, а также с покушением на Сергея и Юлию Скрипалей ЕС наложил санкции на тех, кто вовлечен в этот, включая российских военных, представителей разведки и специализированных российских агентств по химическим исследованиям. Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и оставили следы в других конфликтах по соседству с ЕС и за его пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин, в конечном итоге, несет ответственность за политику российских властей и за их действия", - добавила Массрали.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина: