Байден открыто назвал Путина убийцей

Президент России является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США, заявил глава Белого дома в интервью американским СМИ.
Во вторник президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США. Также глава Белого дома сказал, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.
"Он заплатит цену", - сказал Байден. "Мы долго разговаривали, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", сказал Байден в интервью ABC News.
Журналист спросил у Байдена: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?"
"Ммм, да", - ответил Байден.
Хотя президент сказал "вы увидите", что Путин "заплатит", он не стал вдаваться в подробности.
Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:
- 26 января президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого поговорили о продлении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также обсудили ситуацию в Украине.
- 3 февраля Россия и США подписали соглашение о продлении договора касательно сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Москва и Вашингтон обменялись нотами.
- 15 марта американская разведка сообщила, что Россия во время предвыборной кампании в США стремилась "очернить" Байдена.