Байден открыто назвал Путина убийцей

Байден сказал, что Владимир Путин является "убийцей" / Reuters

Во вторник президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США. Также глава Белого дома сказал, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.

"Он заплатит цену", - сказал Байден. "Мы долго разговаривали, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", сказал Байден в интервью ABC News.

Журналист спросил у Байдена: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?"

"Ммм, да", - ответил Байден.

Хотя президент сказал "вы увидите", что Путин "заплатит", он не стал вдаваться в подробности.

Отношения США и России – о чем сообщалось ранее: