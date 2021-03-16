Россия стремилась "очернить" Байдена - разведка США

Россия хотела очернить Байдена / Reuters

Американская разведка сообщила, что Россия во время предвыборной кампании в США стремилась "очернить" Байдена, пишет Reuters.

Как говорится в докладе американских разведчиков, при этом они не зафиксировала попыток РФ получить доступ к американской избирательной инфраструктуре в ходе выборов 2020 года.

Иран предпринимал попытки повлиять на выборы в США, пытаясь не допустить победы Трампа, утверждает разведка США.

КНР не пыталась повлиять на исход выборов 2020 года в США, указано в докладе американской разведки.

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"Мы считаем, что Китай не прилагал усилий по вмешательству и рассматривал, однако не предпринимал попыток по оказанию влияния, чтобы изменить исход президентских выборов", - утверждается в документе.

Кого именно из кандидатов пытались дискредитировать спецслужбы России и Ирана, источники американского агентства не рассказали. Других подробностей этого доклада разведки также не раскрывают.

Это уже не первый случай вмешательства России в американские выборы. Москву уже обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года. Тогда российское вмешательство едва не привело к импичменту президента Дональда Трампа, которого заподозрили в сотрудничестве с Кремлем.

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