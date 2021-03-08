В США приняли важное для Трампа решение по выборам

Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам.
Верховный суд США отклонил последний из трех исков, которые экс-президент Дональд Трамп подал в связи с его поражением на ноябрьских президентских выборах.
Как пишет Reuters, суд без комментариев отклонил апелляцию Трампа, оспаривавшую тысячи голосов, поданных в Висконсине. Здесь он проиграл демократу Джо Байдену более чем 20 000 голосов. Байден стал президентом 20 января.
Это была последняя из трех петиций, поданных в Верховный суд ближе к концу президентства Трампа, которую отклонили судьи. 22 февраля суд отклонил две другие апелляции Трампа - вторую апелляцию в Висконсине и одну, касающуюся голосования в Пенсильвании, другом важнейшем штате, который Трамп проиграл.
Суды низшей инстанции ранее выносили решения против Трампа по этим трем делам.
В понедельник суд также отклонил другое дело, связанное с выборами, поданное союзником Трампа Лином Вудом, который просил судей заблокировать второй тур выборов в Сенат 5 января в Джорджии. Суд отклонил просьбу, и демократы выиграли обе гонки, что дало им контроль над Сенатом.
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Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.