В США приняли важное для Трампа решение по выборам

Суд отклонил ходатайство Трампа по выборам в штате Джорджия / Reuters

Верховный суд США отклонил последний из трех исков, которые экс-президент Дональд Трамп подал в связи с его поражением на ноябрьских президентских выборах.

Как пишет Reuters, суд без комментариев отклонил апелляцию Трампа, оспаривавшую тысячи голосов, поданных в Висконсине. Здесь он проиграл демократу Джо Байдену более чем 20 000 голосов. Байден стал президентом 20 января.

Это была последняя из трех петиций, поданных в Верховный суд ближе к концу президентства Трампа, которую отклонили судьи. 22 февраля суд отклонил две другие апелляции Трампа - вторую апелляцию в Висконсине и одну, касающуюся голосования в Пенсильвании, другом важнейшем штате, который Трамп проиграл.

Суды низшей инстанции ранее выносили решения против Трампа по этим трем делам.

В понедельник суд также отклонил другое дело, связанное с выборами, поданное союзником Трампа Лином Вудом, который просил судей заблокировать второй тур выборов в Сенат 5 января в Джорджии. Суд отклонил просьбу, и демократы выиграли обе гонки, что дало им контроль над Сенатом.

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