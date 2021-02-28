СМИ узнали, о чем объявит Трамп в своем заявлении

Трамп продолжит политическую карьеру в Республиканской партии - СМИ / Reuters

Американский политик и бизнесмен, 45-й президент США Дональд Трамп в воскресенье, 28 февраля, намерен выступить со своим первым с момента завершения президентской каденции заявлением. В своем выступлении он раскритикует Байдена и заявит о планах продолжить политическую карьеру в Республиканской партии, сообщает The Hill.

По данным журналистов, в воскресенье состоится публичное выступление Трампа в ходе ежегодной консервативной политической конференции, которая проходит в Орландо. Ожидается, что в своем заявлении Трамп раскритикует нового президента США Джо Байдена и объявит о своей готовности продолжать сотрудничество с Республиканской партии.

Подчеркивается, что данным заявлением Трамп опровергнет сведения, согласно которым он собирался создавать новую политическую силу из-за отсутствия поддержки в рядах "республиканцев". Он заявит о единстве и сплоченности Республиканской партии.Читайте такжеБайден высказался о провале голосования по импичменту Трампу

Дональд Трамп новости