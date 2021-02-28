СМИ узнали, о чем объявит Трамп в своем заявлении

Трамп впервые выступит на публике после поражения на выборах президента США.
Американский политик и бизнесмен, 45-й президент США Дональд Трамп в воскресенье, 28 февраля, намерен выступить со своим первым с момента завершения президентской каденции заявлением. В своем выступлении он раскритикует Байдена и заявит о планах продолжить политическую карьеру в Республиканской партии, сообщает The Hill.
По данным журналистов, в воскресенье состоится публичное выступление Трампа в ходе ежегодной консервативной политической конференции, которая проходит в Орландо. Ожидается, что в своем заявлении Трамп раскритикует нового президента США Джо Байдена и объявит о своей готовности продолжать сотрудничество с Республиканской партии.
Подчеркивается, что данным заявлением Трамп опровергнет сведения, согласно которым он собирался создавать новую политическую силу из-за отсутствия поддержки в рядах "республиканцев". Он заявит о единстве и сплоченности Республиканской партии.Читайте такжеБайден высказался о провале голосования по импичменту Трампу
Дональд Трамп новости
- Палата представителей США 13 января объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Его обвинили в подстрекательстве к народному восстанию.
- Процесс отстранения Трампа от власти должен был продолжиться в Сенате, однако "республиканцы" заблокировали рассмотрение вопроса. В результате этого "демократы" не смогли объявить импичмент Трампу до 20 января. Он оставил пост главы государства в день инаугурации Байдена.
- Голосования в Сенате показывали, что для импичмента Трампу уже после завершения его президентской каденции не хватит голосов. 10 февраля конституционность процесса по этому вопросу признали 55 сенаторов, тогда как 45 законодателей выступили против.
- 13 февраля Сенат оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте. Он стал первым президентом в истории США, которому дважды выражали вотум недоверия. Однако оба раза импичмент завершился провалом.