Сенат США провалил голосование по импичменту Трампу

Сенат провалил голосование по импичменту / Reuters

Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.

Против объявления импичмента проголосовали минимум 34 сенатора из 100. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года. Об этом стало известно из трансляции заседания Сената на телеканале C-SPAN.

Трамп был первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать минимум 67 голосов или две трети от всего количества сенаторов.

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