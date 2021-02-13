Сенат США провалил голосование по импичменту Трампу

45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января нынешнего года.
Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.
Против объявления импичмента проголосовали минимум 34 сенатора из 100. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года. Об этом стало известно из трансляции заседания Сената на телеканале C-SPAN.
Трамп был первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать минимум 67 голосов или две трети от всего количества сенаторов.
Импичмент Дональду Трампу - о чем ране писал Главред:
- Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Инициированную "демократами" резолюцию, в которой Трампа обвинили в подстрекательстве к народному восстанию, поддержали 232 представителя нижней палаты парламента.
- Далее процесс должен был продолжиться в Сенате, однако Республиканская партия заблокировала процедуру, в результате чего "демократам" не удалось объявить импичмент Трампу до 20 января – он покинул президентский пост в день инаугурации Байдена.
- В конце января в Сенате рассматривали вопрос конституционности импичмента Дональду Трампу. По итогу 55 сенаторов признали процесс соответствующим Конституции, однако 45 законодателей высказались против. Суд над Трампом поддержали 5 "республиканцев". Как подсчитали американские СМИ, это голосование показало, что для импичмента Трампу не хватит 12 голосов.
- Сенат США 10 февраля согласился рассмотреть импичмент Трампу. Процесс признали конституционным 56 сенаторов (среди них – шесть "респбуликанцев", - ред.), 44 законодателя выступили против.
- В американской прессе пишут, что Трампу удается восстановить лидерство среди "республиканцев", а в скором времени он вернется в публичную политику. При этом Трампу приписывают намерения отомстить тем, кто поддержал его импичмент.
Автор: Екатерина Трохимчук