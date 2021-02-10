СМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям"

Дональд Трамп планирует в скором времени вернуться в большую политику.
Американский политик и бизнесмен, 45-президент Дональд Трамп стремится вернуться к политической деятельности после завершения процесса импичмента в Сенате США. Ситуация с судебным процессом в верхней палате парламента на данный момент для него безопасна – "республиканцы" его поддерживают, а сам Трамп выявил нелояльных сенаторов и собирается им отомстить, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства.
"С момента штурма Капитолия прошел месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг него", - сказал изданию бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.
Другие собеседники журналистов полагают, что процесс импичмента сыграл положительную роль – выяснилось, кто на самом деле из законодателей-"республиканцев" не поддерживает Трампа. Их позиция вызвала гнев у других представителей партии.Читайте такжеСенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента
Подчеркивается, что Трамп после завершения рассмотрения процедуры импичмента намерен вернуться в большую политику. Его главной задачей на первое время станет месть тем представителям Республиканской партии, которые выступили против него. При этом на данный момент непонятно, каким образом собирается отомстить Трамп.
Импичмент Дональду Трампу
- Палата представителей Конгресса США 13 февраля объявила импичмент Дональду Трампу. Резолюцию, в которой его обвинили в провокации народного восстания в Америке, поддержали 232 представителя нижней палаты американского парламента.
- Однако Республиканская партия в Сенате не поддержала продолжение процесса, вследствие чего "демократам" не удалось объявить импичмент Дональду Трампу до 20 января – дня инаугурации нового президента США Джо Байдена.
- В конце января в Сенате прошло голосование, в рамках которого рассматривалось соответствие Конституции процесса по импичменту Трампу. Решение поддержали 55 сенаторов, против выступили 45 законодателей. Законным суд над Трампом признали 5 "республиканцев", однако голосование показало, что для объявления импичмента Трампу не хватит 12 голосов.
- 10 февраля Сенат США согласился рассмотреть импичмент Дональду Трампу. На этот раз процесс признали конституционным 56 сенаторов, тогда как 44 высказались против. Против Трампа выступили шестеро "республиканцев" – Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Тум.