СМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям"

Трамп намерен отомстить "республиканцам", поддержавшим импичмент – СМИ / Reuters

Американский политик и бизнесмен, 45-президент Дональд Трамп стремится вернуться к политической деятельности после завершения процесса импичмента в Сенате США. Ситуация с судебным процессом в верхней палате парламента на данный момент для него безопасна – "республиканцы" его поддерживают, а сам Трамп выявил нелояльных сенаторов и собирается им отомстить, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства.

"С момента штурма Капитолия прошел месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг него", - сказал изданию бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.

Другие собеседники журналистов полагают, что процесс импичмента сыграл положительную роль – выяснилось, кто на самом деле из законодателей-"республиканцев" не поддерживает Трампа. Их позиция вызвала гнев у других представителей партии.Читайте такжеСенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента

Подчеркивается, что Трамп после завершения рассмотрения процедуры импичмента намерен вернуться в большую политику. Его главной задачей на первое время станет месть тем представителям Республиканской партии, которые выступили против него. При этом на данный момент непонятно, каким образом собирается отомстить Трамп.

Импичмент Дональду Трампу