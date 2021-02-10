УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

СМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям"

10 февраля 2021, 09:39
Прослушать новость
Остановить

Дональд Трамп планирует в скором времени вернуться в большую политику.

Трамп
Трамп намерен отомстить "республиканцам", поддержавшим импичмент – СМИ / Reuters

Американский политик и бизнесмен, 45-президент Дональд Трамп стремится вернуться к политической деятельности после завершения процесса импичмента в Сенате США. Ситуация с судебным процессом в верхней палате парламента на данный момент для него безопасна – "республиканцы" его поддерживают, а сам Трамп выявил нелояльных сенаторов и собирается им отомстить, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства.

"С момента штурма Капитолия прошел месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг него", - сказал изданию бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.

Другие собеседники журналистов полагают, что процесс импичмента сыграл положительную роль – выяснилось, кто на самом деле из законодателей-"республиканцев" не поддерживает Трампа. Их позиция вызвала гнев у других представителей партии.Читайте такжеСенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента

Подчеркивается, что Трамп после завершения рассмотрения процедуры импичмента намерен вернуться в большую политику. Его главной задачей на первое время станет месть тем представителям Республиканской партии, которые выступили против него. При этом на данный момент непонятно, каким образом собирается отомстить Трамп.

Импичмент Дональду Трампу

  • Палата представителей Конгресса США 13 февраля объявила импичмент Дональду Трампу. Резолюцию, в которой его обвинили в провокации народного восстания в Америке, поддержали 232 представителя нижней палаты американского парламента.
  • Однако Республиканская партия в Сенате не поддержала продолжение процесса, вследствие чего "демократам" не удалось объявить импичмент Дональду Трампу до 20 января – дня инаугурации нового президента США Джо Байдена.
  • В конце января в Сенате прошло голосование, в рамках которого рассматривалось соответствие Конституции процесса по импичменту Трампу. Решение поддержали 55 сенаторов, против выступили 45 законодателей. Законным суд над Трампом признали 5 "республиканцев", однако голосование показало, что для объявления импичмента Трампу не хватит 12 голосов.
  • 10 февраля Сенат США согласился рассмотреть импичмент Дональду Трампу. На этот раз процесс признали конституционным 56 сенаторов, тогда как 44 высказались против. Против Трампа выступили шестеро "республиканцев" – Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Тум.

новости США Конгресс США Дональд Трамп Сенат США
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Известный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосилсяИзвестный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосился В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице ПутинаВ Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина "Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из УкраиныПрилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - BloombergСеверный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg
Следующий материал

Последние новости

10:17
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель
10:14
У Зеленского назвали дату выборов мэра Харькова Видео
10:11
Разведка Канады сообщила о секретных переговорах Ирана по делу сбитого МАУ Видео
10:10
Киноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию
10:06
Почему Украине не стоит обольщаться словами преемника Меркель мнение
Реклама
09:42
10 февраля - какой сегодня праздник, что нельзя делать и почему Видео
09:39
СМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям" Видео
09:26
Киев третий день подряд стоит в пробках из-за снегопада Видео
09:10
Бесполезная, но дешевая: Почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZeneca
09:09
Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации Видео
08:37
Снежный "армагеддон" парализовал Киев: введено оперативное положение Видео
08:28
Режим Путина прямым ходом идет к краху мнение
08:25
У Байдена раскрыли планы по переговорам Трампа и Путина – Politico Видео
08:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
08:04
СМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера Рады Видео
07:22
В Украине бушует непогода: синоптик предупредил о новых снегопадах и гололеде Видео
07:05
Jerry Heil топлес показала обольстительное селфи в зеркале
06:35
Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы и раненые
06:30
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
06:01
В Минобразования рассказали, как сделают старшую школу профильной
Реклама
05:20
"Денежные кризисы и провалы": астролог предупредил, чью жизнь будет штормить Видео
05:00
Какие продукты помогут убрать упадок сил - ответ экспертов Видео
04:30
Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике Видео
03:55
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
03:21
Эксперт подсчитал, во сколько Украине обойдется временное укрепление гривни
02:48
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
02:15
В моду на весну-лето 2021 входит эффектный голубой макияж глаз - фото Фото Видео
01:42
Эксперты объяснили, что полезного можно узнать из порнофильмов
01:42
Подливал слюну c COVID-19 в чай: турок разработал коварный план по убийству босса
01:19
Через Днепр построят мост. Строить будут турки за 11 млрд
00:56
Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента Видео
00:55
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
00:30
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
00:18
Кравчук сделал громкое заявление о дерзких действиях России на Донбассе Видео
00:04
Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной
00:01
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
09 февраля, вторник
23:50
В Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление Видео
23:18
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
23:00
Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
22:57
Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф
Реклама
22:32
Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе Видео
22:30
Как записать видео с экрана на смартфоне или компьютере: топ лучших программ
22:27
Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы
22:08
Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале Видео
21:55
Посол Украины в Грузии высказался о резких словах Саакашвили
21:37
Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции Видео
21:19
Комаровский назвал опасные лекарства от кашля для детей
21:19
"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши Видео
20:45
Знаменитая гоночная серия Forza Horizon наконец-то доберется до Steam Видео
20:36
Эксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять