СМИ узнали о планах лидера "республиканцев" на голосование по импичменту Трампа

Голосование по импичменту Трампу должно состояться 13 февраля / Reuters

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнел проголосует за оправдание 45-го американского президента Дональда Трампа в ходе голосования за его импичмент. Позиция Макконнела может отразиться на действиях других "республиканцев", сообщает Politico.

По информации издания, в субботу Макконнел при помощи электронной почты уведомил своих однопартийцев о том, что он не намерен поддерживать импичмент Дональду Трампу.

Как полагают американские журналисты, скорее всего, позиция лидера "республиканцев" отразится на голосовании его однопартийцев. Наиболее вероятным сценарием является разделение голосов в пропорции 50 на 50, в результате чего объявить импичмент Трампу не удастся. Для начала судебного процесса над бывшим главой государства требуется собрать минимум 67 голосов – 2/3 от состава верхней палаты американского парламента.

Итоговое голосование по импичменту Дональду Трампу, президентская каденция которого завершилась еще 20 января, должно пройти 13 февраля. Голосование могут перенести при условии, если сторона обвинения выразит намерения заслушать неназванных ранее свидетелей.Читайте такжеЗащита Трампа резко отреагировала на импичмент

Импичмент Дональду Трампу