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СМИ узнали о планах лидера "республиканцев" на голосование по импичменту Трампа

13 февраля 2021, 18:10
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Позиция Митча Макконнела может повлиять на итоговое голосование других сенаторов от Республиканской партии.

Трамп
Голосование по импичменту Трампу должно состояться 13 февраля / Reuters

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнел проголосует за оправдание 45-го американского президента Дональда Трампа в ходе голосования за его импичмент. Позиция Макконнела может отразиться на действиях других "республиканцев", сообщает Politico.

По информации издания, в субботу Макконнел при помощи электронной почты уведомил своих однопартийцев о том, что он не намерен поддерживать импичмент Дональду Трампу.

Как полагают американские журналисты, скорее всего, позиция лидера "республиканцев" отразится на голосовании его однопартийцев. Наиболее вероятным сценарием является разделение голосов в пропорции 50 на 50, в результате чего объявить импичмент Трампу не удастся. Для начала судебного процесса над бывшим главой государства требуется собрать минимум 67 голосов – 2/3 от состава верхней палаты американского парламента.

Итоговое голосование по импичменту Дональду Трампу, президентская каденция которого завершилась еще 20 января, должно пройти 13 февраля. Голосование могут перенести при условии, если сторона обвинения выразит намерения заслушать неназванных ранее свидетелей.Читайте такжеЗащита Трампа резко отреагировала на импичмент

Импичмент Дональду Трампу

  • Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Инициированную "демократами" резолюцию, в которой Трампа обвинили в подстрекательстве к народному восстанию, поддержали 232 представителя нижней палаты парламента.
  • Далее процесс должен был продолжиться в Сенате, однако Республиканская партия заблокировала процедуру, в результате чего "демократам" не удалось объявить импичмент Трампу до 20 января – он покинул президентский пост в день инаугурации Байдена.
  • В конце января в Сенате рассматривали вопрос конституционности импичмента Дональду Трампу. По итогу 55 сенаторов признали процесс соответствующим Конституции, однако 45 законодателей высказались против. Суд над Трампом поддержали 5 "республиканцев". Как подсчитали американские СМИ, это голосование показало, что для импичмента Трампу не хватит 12 голосов.
  • Сенат США 10 февраля согласился рассмотреть импичмент Трампу. Процесс признали конституционным 56 сенаторов (среди них – шесть "респбуликанцев", - ред.), 44 законодателя выступили против.
  • В американской прессе пишут, что Трампу удается восстановить лидерство среди "республиканцев", а в скором времени он вернется в публичную политику. При этом Трампу приписывают намерения отомстить тем, кто поддержал его импичмент.

новости США Дональд Трамп Митч МакКоннелл
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