Раскрыты детали ядерной сделки США и России

В России утверждают, что продление СНВ-3 состоялось благодаря телефонным переговорам Путина и Байдена / Reuters

Россия и США подписали соглашение о продлении договора касательно сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Москва и Вашингтон обменялись нотами. Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости.

Заявление России в рамках договора СНВ-3

Договор продлен без дополнительных условий до 5 февраля 2026 года

Договоренности удалось заключить благодаря переговорам Путина и Байдена 26 января

Продление СНВ-3 поспособствует улучшению контроля над вооружениями

Россия готова работать с США в сфере глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Как указано на сайте Госдепа, госсекретарь Энтони Блинкин считает, что в течение ближайших лет Вашингтон и Москва будут обсуждать вопрос эффективности контроля над вооружениями.Читайте такжеВ России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США

Позиция США в рамках договора СНВ-3

Вашингтон в вопросе пролонгации соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений стремится к обсуждению с Россией снижение рисков конфликтных и кризисных явлений.

В ближайшие годы США будут вести дискуссию с РФ о расширении контроля над вооружениями.

Вашингтон стремится к укреплению стабильности, снижению риска новой гонки вооружений и рациональному контролю над вооружениями.

Ядерная сделка США и России