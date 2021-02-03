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Раскрыты детали ядерной сделки США и России

3 февраля 2021, 16:38
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Вашингтон и Москва официально продлили договор СНВ-3 сроком на 5 лет.

США Россия
В России утверждают, что продление СНВ-3 состоялось благодаря телефонным переговорам Путина и Байдена / Reuters

Россия и США подписали соглашение о продлении договора касательно сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Москва и Вашингтон обменялись нотами. Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости.

Заявление России в рамках договора СНВ-3

  • Договор продлен без дополнительных условий до 5 февраля 2026 года
  • Договоренности удалось заключить благодаря переговорам Путина и Байдена 26 января
  • Продление СНВ-3 поспособствует улучшению контроля над вооружениями
  • Россия готова работать с США в сфере глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Как указано на сайте Госдепа, госсекретарь Энтони Блинкин считает, что в течение ближайших лет Вашингтон и Москва будут обсуждать вопрос эффективности контроля над вооружениями.Читайте такжеВ России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США

Позиция США в рамках договора СНВ-3

  • Вашингтон в вопросе пролонгации соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений стремится к обсуждению с Россией снижение рисков конфликтных и кризисных явлений.
  • В ближайшие годы США будут вести дискуссию с РФ о расширении контроля над вооружениями.
  • Вашингтон стремится к укреплению стабильности, снижению риска новой гонки вооружений и рациональному контролю над вооружениями.

Ядерная сделка США и России

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