Раскрыты детали ядерной сделки США и России

Вашингтон и Москва официально продлили договор СНВ-3 сроком на 5 лет.
Россия и США подписали соглашение о продлении договора касательно сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Москва и Вашингтон обменялись нотами. Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости.
Заявление России в рамках договора СНВ-3
- Договор продлен без дополнительных условий до 5 февраля 2026 года
- Договоренности удалось заключить благодаря переговорам Путина и Байдена 26 января
- Продление СНВ-3 поспособствует улучшению контроля над вооружениями
- Россия готова работать с США в сфере глобальной безопасности и стратегической стабильности.
Как указано на сайте Госдепа, госсекретарь Энтони Блинкин считает, что в течение ближайших лет Вашингтон и Москва будут обсуждать вопрос эффективности контроля над вооружениями.Читайте такжеВ России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США
Позиция США в рамках договора СНВ-3
- Вашингтон в вопросе пролонгации соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений стремится к обсуждению с Россией снижение рисков конфликтных и кризисных явлений.
- В ближайшие годы США будут вести дискуссию с РФ о расширении контроля над вооружениями.
- Вашингтон стремится к укреплению стабильности, снижению риска новой гонки вооружений и рациональному контролю над вооружениями.
Ядерная сделка США и России
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 22 января прокомментировал публикации в американской прессе о том, что администрация Байдена готова продлить договор СНВ-3 с Россией. Тогда он заявил, что Москва на тот момент не получала официальных предложений от Вашингтона по условиям пролонгации соглашения.
- Президент США Джо Байден и российский глава государства Владимир путин 26 января провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд стратегически важных вопросов и договорились рассмотреть возможность продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
- В пятницу, 29 января, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном сроком на 5 лет. В Кремле указали, что договоренности отвечают национальным интересам российского государства.
Автор: Андрей Ганжа