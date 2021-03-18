Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова лидера США Джо Байдена с обвинениями в том, что хозяин Кремля является "убийцей".

Комментируя слова президента США, Путин в ходе встречи, посвященной годовщине захвата РФ Крыма и Севастополя напомнил, что он лично знаком с Байденом.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал президент РФ.

Он заметил, что говорит это "без иронии и без шуток".

Президент РФ также ответил на вопрос об отношению к заявлению американского лидера в интервью телеканалу ABC News.

"Кто так обзывается, тот сам так называется", - добавил Путин.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина: