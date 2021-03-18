Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой

Владимир Путин сказал, что желает здоровья президенту США.
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова лидера США Джо Байдена с обвинениями в том, что хозяин Кремля является "убийцей".
Комментируя слова президента США, Путин в ходе встречи, посвященной годовщине захвата РФ Крыма и Севастополя напомнил, что он лично знаком с Байденом.
"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал президент РФ.
Он заметил, что говорит это "без иронии и без шуток".
Президент РФ также ответил на вопрос об отношению к заявлению американского лидера в интервью телеканалу ABC News.
"Кто так обзывается, тот сам так называется", - добавил Путин.
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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:
- Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
- Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
- При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
- После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.