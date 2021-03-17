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Байден назвал Путина убийцей и теперь у него проблема

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

17 марта 2021, 19:23

Назвать вещи своими именами для политика непросто. Но еще более непросто вести себя в соответствии с высказанным.

Байден
Джо Байден назвал Путина убийцей / Reuters

В интервью АВС Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он Путина убийцей. Перед российской пропагандой и российской властью возникает некоторая сложность. Списать слова Байдена на его умственное нездоровье и старческие маразмы будет означать оскорбление. Признать вменяемость Байдена при ответе - нужно как-то реагировать. Скорее всего, будет принято стандартное решение - просто не замечать. "Это личное мнение Байдена, у него и спрашивайте", - максимум, что можно будет в таком случае получить в качестве комментария.

С другой стороны, возникает определенный качественный сдвиг. Любой политик высокого ранга может принять решение, включающее в себя и ликвидацию того или иного человека, обосновывая это решение "государственными интересами" и "вопросами национальной безопасности". Но это не означает, что он убийца, и так его никто не назовет. Убийца - криминальное определение и означает человека, совершающего конкретное деяние, выходящее за рамки действующих норм и правил, пусть и негласных.

Назвать президента иной страны убийцей означает ни много ни мало, но обвинение его в прямой криминальной деятельности.

Применительно к российскому руководителю и руководству в целом такого рода определения не кажутся натянутыми. Братки из девяностых, зайдя в высокие кабинеты, остались теми же бандитами, что и в юности. Модус операнди не может измениться.

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То, что режим Путина криминален по своему сущностному содержанию, секретом не было никогда и ни для кого. Разве что для слушателей соответствующих программ путинского телевидения.

Но вслух называть его криминальным, да еще и со стороны руководителей иностранных государств, было как-то не принято. Избиратели не поймут - как вы в таком случае можете иметь дело с бандитами?

Теперь перед Байденом встает та же проблема. Назвать вещи своими именами для политика непросто. Но еще более непросто вести себя в соответствии с высказанным. Пойдет ли Байден теперь, назвав Путина убийцей, на прямой с ним контакт? Здесь одно из двух - либо делай вид, что не в курсе криминальных склонностей своего визави, либо называй его тем, кем он является, но закрой для себя возможность прямого общения. Просто во избежание обвинений. Даже у политического цинизма есть свои пределы.

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден
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