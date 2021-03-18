РФ срочно отзывает своего посла в США для консультаций: в чем причина

На днях Байден открыто назвал Путина убийцей. Теперь же Посол РФ в США Анатолий Антонов вылетит в Москву.
Отношения между США и Россией усложнились еще больше. После того как глава Белого дома Джо Байден публично назвал Владимира Путина убийцей, Москва решила отозвать из Вашингтона своего посла Анатолия Антонова.
Дипломата пригласили в Москву на консультации, целью которых станет поиск ответов на вопросы "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". Об этом заявили в МИД РФ.
"Посол России в США Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - заявили в российском посольстве.
В российской дипмиссии добавили, что "Вашингтон на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".
"Неконструктивный курс администрации в отношении России не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - подчеркнули российские дипломаты.
Так же в посольстве добавили, что "добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества".
"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:
- 26 января президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого поговорили о продлении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также обсудили ситуацию в Украине.
- 3 февраля Россия и США подписали соглашение о продлении договора касательно сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Москва и Вашингтон обменялись нотами.
- 15 марта американская разведка сообщила, что Россия во время предвыборной кампании в США стремилась "очернить" Байдена.
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- Также глава Белого дома сказал, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.