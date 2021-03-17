США ударили по России новыми санкциями из-за отравления Навального

Новые торговые санкции США против России коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. По авиации и космосу до 1 сентября будет действовать ряд исключений.
Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком".
"Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Санкции будут включать новые экспортные ограничения и вступят в силу 18 марта.
В Минторге уточнили, что власти США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью. Также власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию.
Новые ограничения являются продолжением санкций, введенных Минторгом в начале марта. Тогда под ограничения попали девять российских компаний — ГК "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек Инструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" и "Регионснаб", а также против 27-го Научного центра Минобороны.
В США считают, что эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.
Кроме того, США вносят РФ в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, заявили в Госдепартаменте.
Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:
- 29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
Отравление Навального – о чем важно знать:
- 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.