США ударили по России новыми санкциями из-за отравления Навального

США ударили по России новыми санкциями / Reuters

Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком".

"Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Санкции будут включать новые экспортные ограничения и вступят в силу 18 марта.

В Минторге уточнили, что власти США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью. Также власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию.

Новые ограничения являются продолжением санкций, введенных Минторгом в начале марта. Тогда под ограничения попали девять российских компаний — ГК "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек Инструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" и "Регионснаб", а также против 27-го Научного центра Минобороны.

В США считают, что эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

Кроме того, США вносят РФ в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, заявили в Госдепартаменте.

Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:

29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.

13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.

22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.

Отравление Навального – о чем важно знать: