Стало известно о новых планах Байдена против России

У Байдена заявили, что США внимательно наблюдают за ситуацией с нарушениями прав человека в России / Фото Reuters

Президент США Джо Байден поручил главе американской национальной разведки и специалистам ведомства подготовить специальный доклад с анализом "злонамеренных" действия России, в который должны быть включены рекомендации касательно мер политического реагирования Штатов на подобного рода инциденты. В документ внесут различные действия, инкриминируемые РФ – начиная от вмешательства в американские выборы, заканчивая отравлением Навального, заявил пресс-секретарь Госдепа Нэд Прайс, сообщает DW.

По словам спикера Госдепа, доклад будет включать обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы, хакерском взломе Solar Winds, наградах за головы солдат США в Афганистане и отравлении оппозиционного политика Алексея Навального с применением химического оружия.

Также он отметил, что Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией с нарушением прав человека в России при действующей власти и критически оценивает их соблюдение.

"Вы слышали, как мы это делали недавно в контексте репрессий против тех мужественных россиян, которые вышли на улицы в знак протеста против политически мотивированного задержания Алексея Навального", - сказал Прайс.

Пресс-секретарь Госдепа добавил, что Вашингтон продолжит информировать мир о мерах, которые США предпримут в ответ на деятельность РФ.Читайте такжеБайден пообещал заставить Россию за все заплатить

"Ожидаю, что вы получите от нас больше информации о соответствующих политических ответных мерах на эту череду злоупотреблений и правонарушений, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории", - подчеркнул Нэд Прайс.

Санкции США против России