Стало известно о новых планах Байдена против России

В США готовят очередные санкции в отношении России.
Президент США Джо Байден поручил главе американской национальной разведки и специалистам ведомства подготовить специальный доклад с анализом "злонамеренных" действия России, в который должны быть включены рекомендации касательно мер политического реагирования Штатов на подобного рода инциденты. В документ внесут различные действия, инкриминируемые РФ – начиная от вмешательства в американские выборы, заканчивая отравлением Навального, заявил пресс-секретарь Госдепа Нэд Прайс, сообщает DW.
По словам спикера Госдепа, доклад будет включать обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы, хакерском взломе Solar Winds, наградах за головы солдат США в Афганистане и отравлении оппозиционного политика Алексея Навального с применением химического оружия.
Также он отметил, что Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией с нарушением прав человека в России при действующей власти и критически оценивает их соблюдение.
"Вы слышали, как мы это делали недавно в контексте репрессий против тех мужественных россиян, которые вышли на улицы в знак протеста против политически мотивированного задержания Алексея Навального", - сказал Прайс.
Пресс-секретарь Госдепа добавил, что Вашингтон продолжит информировать мир о мерах, которые США предпримут в ответ на деятельность РФ.Читайте такжеБайден пообещал заставить Россию за все заплатить
"Ожидаю, что вы получите от нас больше информации о соответствующих политических ответных мерах на эту череду злоупотреблений и правонарушений, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории", - подчеркнул Нэд Прайс.
Санкции США против России
- В Белом доме 29 января заявили о подготовке администрации США к введению новых санкций против России из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Американцы изучают детали инцидента и после того, как появятся выводы, президент Байден лично примет решение о применении мер в отношении РФ.
- Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США планируют привлечь Россию к ответственности за ряд противоправных действий, совершенных Москвой в отношении Штатов и американских союзников. При этом Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в стратегически выгодных для американцев сферах.
- По мнению журналиста Ивана Яковины, президентство Байдена в США ознаменуется усилением антироссийской политики Штатов. Он считает, что в Вашингтоне не будут говорить с Москвой на равных и намерены реализовывать жесткие меры в отношении РФ.