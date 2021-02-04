В США раскрыли детали стратегии санкций против России

США готовы сотрудничать с Россией в том случае, если такая работа будет соответствовать интересам Вашингтона, сказал Джейк Саливан.
В администрации Джо Байдена видят перспективу в реализации нового внешнеполитического курса Вашингтона, в рамках которого Америка намерена запустить эффективное противодействие агрессии России. Американцы планируют привлечь Россию к ответственности за ряд действий против Запада, заявил помощник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в ходе пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, Вашингтон рассматривает возможность привлечения России к ответственности за отравления с применением химического оружия в Европе, хакерские атаки, вмешательство в американскую демократию и ряд других ситуаций. Конкретные меры примут после того, как будут сделаны выводы.
"В отличие от предыдущей администрации мы будем делать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, и хакерские взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы реализуем определенные меры, однако как и когда - еще решим", - сказал Салливан, отметив, что меры США подействуют на будущее поведение РФ.Читайте такжеРаскрыты детали ядерной сделки США и России
При этом он добавил, что Америка планирует и сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые входят в сферу интересов США. Среди них ограничение стратегических наступательных вооружений и ядерная безопасность.
"В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел (то есть и противодействовать, и сотрудничать)", - подчеркнул Салливан.
Санкции США против России
- Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки 29 января заявила, что США готовят новые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Американцы изучают обстоятельства, после чего решение будет принято президентом Джо Байденом.
- Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни 3 февраля заявил, что в Сенат США планируют подать законопроект, предусматривающий новые санкции против России из-за ареста Алексея Навального.