В США раскрыли детали стратегии санкций против России

Россию нужно привлечь к ответственности за применение химического оружия и хакерские атаки - Салливан / Reuters

В администрации Джо Байдена видят перспективу в реализации нового внешнеполитического курса Вашингтона, в рамках которого Америка намерена запустить эффективное противодействие агрессии России. Американцы планируют привлечь Россию к ответственности за ряд действий против Запада, заявил помощник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, Вашингтон рассматривает возможность привлечения России к ответственности за отравления с применением химического оружия в Европе, хакерские атаки, вмешательство в американскую демократию и ряд других ситуаций. Конкретные меры примут после того, как будут сделаны выводы.

"В отличие от предыдущей администрации мы будем делать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, и хакерские взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы реализуем определенные меры, однако как и когда - еще решим", - сказал Салливан, отметив, что меры США подействуют на будущее поведение РФ.Читайте такжеРаскрыты детали ядерной сделки США и России

При этом он добавил, что Америка планирует и сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые входят в сферу интересов США. Среди них ограничение стратегических наступательных вооружений и ядерная безопасность.

"В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел (то есть и противодействовать, и сотрудничать)", - подчеркнул Салливан.

Санкции США против России