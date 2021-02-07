УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист

7 февраля 2021, 19:05
Прослушать новость
Остановить

Слова Байдена в адрес России – это серьезный сигнал для Кремля, считает Иван Яковина.

Джо Байден
Для американцев Навальный оказался на ступеньку выше, чем Путин – журналист / Фото Reuters

Президент США Джо Байден в ходе своего заявления, в котором он упомянул Россию и ситуацию с арестом Алексея Навального, фактически показал, что Вашингтон намерен проводить более жесткую политику в отношении Москвы. Политик дважды назвал фамилию Навального и таким образом продемонстрировал, что оппозиционер стал равным Путину политиком и фактически его конкурентом, с которым готовы работать американцы, заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.

По его мнению, речь Байдена показала Кремлю, что США больше не намерены говорить с Россией на равных. Это предупреждение Москве об усилении антироссийской политики Вашингтона.

"Путин и Песков чувствуют, что с ними больше никто не будет говорить на равных (после выступления Байдена, в котором он упомянул и Россию). Теперь для них настало время американских подзатыльников. Но они пытаются делать хорошую мину при плохой игре", - считает он.

Журналист акцентировал внимание на том, что из речи Байдена складывается впечатление, согласно которому в США теперь считают Навального более перспективным политиком, чем Путина. Об этом говорят моменты в речи хозяина Белого дома – он дважды упомянул Навального, тогда как Путина только единожды. Скорее всего, это заготовка Белого дома, поскольку случайностей в подготовке выступления такого уровня не бывает.Читайте такжеБайден пообещал заставить Россию за все заплатить

Как полагает Яковина, этот прецедент стал настоящим ударом для Путина и Кремля. Штаты показали, что Навальный для них не только равный президенту РФ политик, но и его конкурент.

"Байден дал понять россиянам, что считает Навального не просто равным Путину российским политиком, а даже более ярким, перспективным и интересным. Для американцев Алексей оказался на ступеньку выше, чем Владимир. Для Кремля это был удар ниже пояса. Там очень внимательно следят, чтобы у Путина не появлялось каких-либо конкурентов в любой области. А тут целый президент США дает понять, что у Путина есть не просто конкурент, а более достойный человек, чем сам Путин", - подчеркнул Иван Яковина.

Санкции США против России

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден Алексей Навальный Иван Яковина
Сейчас вы просматриваете новость «Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Известный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосилсяИзвестный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосился В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов МедведчукаВ Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - BloombergСеверный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg Скандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес РоссииСкандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес России В РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравленияВ РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления
Следующий материал

Последние новости

19:31
Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесён во второй раз
19:16
Как живут преступники: в Сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО Фото Видео
19:13
Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком Видео
19:05
Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист Видео
18:56
В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина Видео
Реклама
18:35
Blizzard объявила, что Overwatch 2 и Diablo IV не выйдут в 2021-м Видео
18:34
Эпидемиолог рассказал, кому категорически нельзя делать вакцину от коронавируса Видео
18:22
Вкусный булгур с мясом: самый простой рецепт Видео
18:15
"Вышвырнуть" РФ с Донбасса: Кравчук потребовал жесткого ответа на вражеский огонь Видео
17:55
Шмыгаль рассказал, когда Украина победит коронавирус Видео
17:35
Стали известны новые подробности о шестой части Battlefield Видео
17:34
В МИД раскрыли угрозы России в адрес стран, которые поддержали возвращение Крыма в Украину Видео
17:33
Арктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусов Видео
17:04
Стало известно о возможной приостановке импичмента Трампа Видео
16:58
Вода для захваченного Крыма: Кулеба рассказал о жесткой позиции Киева
16:27
Загадка происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из Уханя Видео
16:24
Epic Games планирует усилить политику эксклюзивов для Epic Games Store
16:23
Украину атакует новый циклон: в первые дни новой недели украинцев ждет "армагеддон" Видео
16:22
Снегопады и метели: украинцев предупредили об опасности и ограничении транспорта Видео
16:21
Как варить пельмени правильно - простой рецепт Видео
Реклама
15:50
Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре
15:23
Дефицит новых консолей в Украине может растянуться: названы даты
15:23
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Видео
15:06
Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2 Видео
15:06
СМИ узнали о планах по отставке Шмыгаля и назвали кандидатов на пост премьера Видео
14:56
Новый компромат на Киву: стало известно, за что нардеп обматерил журналистов в Раде Видео
14:28
В МВД подтвердили дерзкое ограбление квартиры известного продюсера
14:25
В Instagram появилась возможность восстановления удалённого контента
14:21
Смена газопоставщика без очереди и справок: что меняется для получателей льгот и субсидий Видео
14:14
В МИД рассказали, когда Украина получит нового посла в США
13:38
В Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2 Видео
13:37
Кулеба предупредил об угрозе поглощения Беларуси Россией Видео
13:14
iPhone 12 mini рискует стать самым недолговечным Айфоном в истории
13:06
В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Фото
12:48
"Ошибочная тактика": эксперт оценил провал бунта в РФ из-за Навального Видео
12:31
Вынесли сейф весом в 100 кг: в Киеве обокрали квартиру руководителя телеканалов Медведчука – СМИ Видео
12:21
Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam
12:09
"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии Видео
12:00
Гороскоп на 7 февраля для всех: убыточная замануха и покровительство мощных сил Видео
11:50
Как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Украине: врач раскрыл два сценария Видео
Реклама
11:34
Почему в России затихли митинги в поддержку Навального мнение
11:20
Женские прически в стиле гранж "пошли войной" на моду и тренды: фото Фото
10:51
В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре
10:40
А то Путин нападет: как в ОПЗЖ завели старую волынку мнение
10:39
В Индии сошел ледник: стихия снесла все, 150 человек пропали без вести Видео
10:26
Вакцина AstraZeneca, которую ждет Украина, не защищает от африканского штамма коронавируса Видео
10:15
Отвлекали от смартфона: в Москве школьнику в театре лазером выжгли сетчатку глаза
09:30
Отключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО Видео
09:29
Кулеба объяснил позицию США в отношении российского газопровода Северный поток-2 Видео
08:46
Украину накроют снегопады, дожди и штормовой ветер: сколько дней продлится непогода Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять