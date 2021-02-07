Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист

Для американцев Навальный оказался на ступеньку выше, чем Путин – журналист / Фото Reuters

Президент США Джо Байден в ходе своего заявления, в котором он упомянул Россию и ситуацию с арестом Алексея Навального, фактически показал, что Вашингтон намерен проводить более жесткую политику в отношении Москвы. Политик дважды назвал фамилию Навального и таким образом продемонстрировал, что оппозиционер стал равным Путину политиком и фактически его конкурентом, с которым готовы работать американцы, заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.

По его мнению, речь Байдена показала Кремлю, что США больше не намерены говорить с Россией на равных. Это предупреждение Москве об усилении антироссийской политики Вашингтона.

"Путин и Песков чувствуют, что с ними больше никто не будет говорить на равных (после выступления Байдена, в котором он упомянул и Россию). Теперь для них настало время американских подзатыльников. Но они пытаются делать хорошую мину при плохой игре", - считает он.

Журналист акцентировал внимание на том, что из речи Байдена складывается впечатление, согласно которому в США теперь считают Навального более перспективным политиком, чем Путина. Об этом говорят моменты в речи хозяина Белого дома – он дважды упомянул Навального, тогда как Путина только единожды. Скорее всего, это заготовка Белого дома, поскольку случайностей в подготовке выступления такого уровня не бывает.Читайте такжеБайден пообещал заставить Россию за все заплатить

Как полагает Яковина, этот прецедент стал настоящим ударом для Путина и Кремля. Штаты показали, что Навальный для них не только равный президенту РФ политик, но и его конкурент.

"Байден дал понять россиянам, что считает Навального не просто равным Путину российским политиком, а даже более ярким, перспективным и интересным. Для американцев Алексей оказался на ступеньку выше, чем Владимир. Для Кремля это был удар ниже пояса. Там очень внимательно следят, чтобы у Путина не появлялось каких-либо конкурентов в любой области. А тут целый президент США дает понять, что у Путина есть не просто конкурент, а более достойный человек, чем сам Путин", - подчеркнул Иван Яковина.

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