Вашингтон не простил Москве хакерскую атаку и пообещал наказать не только санкциями

Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готовит удар по Москве за хакерскую атаку / Reuters

Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства, заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что это будут не только санкции.

"Мы подготовим ответные меры за недели, а не за месяцы", - сказал он в эфире телеканала CBS. По его словам, на данный момент разведка США занимается определением ущерба, который был совершен во время атак на американские ведомства, а также установкой лиц, которые к этому причастны.

При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций.

"Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - подчеркнул Салливан.

Хакерская атака на США - что об этом известно

Информагентство Reuters 13 декабря опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям. Они могли получить сведения из электронной переписки американских ведомств.

В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.

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