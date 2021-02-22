Вашингтон не простил Москве хакерскую атаку и пообещал наказать не только санкциями

На данный момент разведка США занимается определением ущерба, который был совершен во время атак на американские ведомства, уточнил Салливан.
Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства, заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что это будут не только санкции.
"Мы подготовим ответные меры за недели, а не за месяцы", - сказал он в эфире телеканала CBS. По его словам, на данный момент разведка США занимается определением ущерба, который был совершен во время атак на американские ведомства, а также установкой лиц, которые к этому причастны.
При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций.
"Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - подчеркнул Салливан.
Хакерская атака на США - что об этом известно
Информагентство Reuters 13 декабря опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям. Они могли получить сведения из электронной переписки американских ведомств.
В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.
Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:
- 29 января в Белом доме сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.