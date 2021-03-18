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В Кремле ответили на слова Байдена о Путине-"убийце"

18 марта 2021, 12:33

Дмитрий Песков оценил резкое высказывание американского лидера в адрес президента РФ.

Байден, Путин
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".

При этом Песков в ходе общения с журналистами затруднился ответить на вопрос о том, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена, сообщает Интерфакс.

"Не могу вам точно сказать", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его мнению, резкое высказывание американского лидера в адрес Путина не способствует налаживанию двусторонних взаимоотношений и напомнил, что в истории отношений России и США не было заявлений, аналогичных заявлениям Байдена.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - добавил Песков.

При этом он оставил без комментариев вопрос о возможности разрыва дипотношений РФ с США.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:

  • Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
  • Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
  • При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
  • После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
новости России Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков
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