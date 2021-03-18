В Кремле ответили на слова Байдена о Путине-"убийце"

Дмитрий Песков оценил резкое высказывание американского лидера в адрес президента РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".
При этом Песков в ходе общения с журналистами затруднился ответить на вопрос о том, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена, сообщает Интерфакс.
"Не могу вам точно сказать", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
По его мнению, резкое высказывание американского лидера в адрес Путина не способствует налаживанию двусторонних взаимоотношений и напомнил, что в истории отношений России и США не было заявлений, аналогичных заявлениям Байдена.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - добавил Песков.
При этом он оставил без комментариев вопрос о возможности разрыва дипотношений РФ с США.
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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:
- Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
- Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
- При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
- После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.