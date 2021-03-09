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Мендель объяснила, почему не состоялся разговор Зеленского с Байденом

9 марта 2021, 06:33
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Контакты происходят постоянно на определенном уровне. Но для общения двух президентов нужно подготовить "платформу".

Юлия Мендель, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Юлия Мендель / УНИАН

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, почему до сих пор не состоялся разговор Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.

Мендель отметила, что для общения двух президентов нужно подготовить "платформу". Об этом она заявила в интервью Алесе Бацман.

Мендель напомнила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января. При этом пресс-секретарь Зеленского добавила, что у него до сих пор "даже администрация не сформирована". Тот факт, что Байден уже успел пообщаться с лидерами целого ряда государств, Мендель объяснила тем, что у него "есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского".

Пресс-секретарь Зеленского добавила, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

"Контакты происходят постоянно на определенном уровне, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно четкие месседжи, которые показали, что происходит", - сказала она.

"Поговорить, это хорошо. А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу", - резюмировала Мендель.

Читайте такжеВ МИД анонсировали переговоры Зеленского с Байденом

Первый разговор Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Во вторник, 26 января, президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.
  • В Белом доме позже уточнили, что Байден сам позвонил президенту России.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным.
  • Среди тем было предложение Байдена о продлении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет и "решительная поддержка США суверенитета Украины" перед лицом продолжающейся российской агрессии.
  • По словам пресс-секретаря российского президента Путина Дмитрия Пескова, разговор длился более 35 минут. Телефонные переговоры лидеров России и США состоялись по просьбе Кремля.
  • В Кремле сообщили, что Путин и Байден обсудили "внутриукраинское урегулирование", а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Владимир Зеленский Джо Байден новости Украины Юлия Мендель
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