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Почему Байден до сих пор не созвонился с Владимиром Зеленским

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

18 марта 2021, 10:29

Демократы, в отличие от Трампа, слишком хорошо осведомлены о ситуации в Украине, потому у Киева в этот раз "включить дурочку" не получится.

Байден
Политика Байдена по Украине во многом будет зависеть от того, как будут складываться отношения Вашингтона и Москвы / Reuters

Почему Джо Байден не звонит Владимиру Зеленскому? Такое впечатление, что это наша главная стратегическая цель на американском направлении.

С января этого года стало понятно несколько простых вещей, которые, как мне кажется, и формируют суть происходящего вокруг Украины:

1. Администрация Байдена относится к Украине с осторожным скепсисом. Они не спешат принимать какие-то конкретные шаги на этом направлении, понимая, чем это чревато, если вступить не туда.

2. Коммуникация между Байденом и Зеленским будет сложнее, чем с Трампом. Трампу было важно, чтобы иностранные партнёры показывали ему, как они могут браво и круто "порешать" какую-то важную для него лично ситуацию. Он не интересовался Украиной и ничего о ней не знал. Байден же знает как минимум особенности политических процессов в Украине, его игроков, и в этом плане играть в дурочку и делать вид, что у нас все хорошо будет сложнее, как и доказывать Штатам, что мы "не верблюд", а эффективная либеральная демократия с принципами и ценностями.

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3. Администрация Байдена будет формировать свою политику по Украине через российскую стратегию. От того, в какую сторону пойдут отношения Москвы и Вашингтона, и будет во многом зависеть и курс по Украине. Соответственно, если хотим звонок от Байдена, начинаем усиленно изучать Россию и работать над своей политикой относительно РФ, Донбасса, Крыма и пост-советского пространства.

4. Условный "райдер" Украине США в принципе уже озвучили (сюда и публикация Atlantic Council, и статья в WP, и выступление Курта Волкера): покажите, что вы выполняете домашнее задание, а это - судебная реформа, борьба с коррупцией, усиление эффективности госаппарата (и про-американских реформистских структур в нём), выполнение условий МВФ и уменьшение влияния национального олигархата, который транснациональные силы видят как угрозу и проблему. Время разговоров прошло, сейчас важны конкретные действия, и тогда будут плюшки и бонусы.

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