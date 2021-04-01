Зеленский резко отреагировал на стягивание войск РФ к границе Украины

Зеленский о ситуации на границе с Украиной / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на то, что Россия начала стягивать войска к украинской границе.

Как написал президент в Telegram, армия готова к любым провокациям.

По словам президента, наращивание российских войск на границе с Украиной является "игрой мускулами" в формате военных учений и возможных провокациях.

"Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что не прекратит попыток договориться о перемирии на Донбассе

"Наша стратегия – обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", – добавил он.

Читайте такжеУ Путина объяснили, зачем РФ стянула войска к границе Украины

Конфликт между Россией и Украиной - о чем ранее писал Главред: