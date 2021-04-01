Зеленский резко отреагировал на стягивание войск РФ к границе Украины

По словам главы государства, Украина готова к любым провокациям со стороны России.
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на то, что Россия начала стягивать войска к украинской границе.
Как написал президент в Telegram, армия готова к любым провокациям.
По словам президента, наращивание российских войск на границе с Украиной является "игрой мускулами" в формате военных учений и возможных провокациях.
"Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что не прекратит попыток договориться о перемирии на Донбассе
"Наша стратегия – обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", – добавил он.
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Конфликт между Россией и Украиной - о чем ранее писал Главред:
- Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
- Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.